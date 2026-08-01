В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана

Футболист ЦСКА Энрике Кармо высказался о возможной покупке форварда «Гезтепе» Жуана Сантоса.

«Жуан Сантос разговаривал с нами. Спросил, как функционирует клуб, как здесь всe устроено. Он же играет в чемпионате Турции – там другой футбол. Я, по сути, читаю новости, как и вы. Не знаю, придeт ли он в ЦСКА или нет. Надеюсь, у него получится этот переход.

Если он сюда придeт, уверен, он будет счастлив. Я всей душой болею за то, чтобы Жуан к нам присоединился», – сказал Кармо.