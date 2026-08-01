В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана

Футболист ЦСКА Энрике Кармо высказался о возможной покупке форварда «Гезтепе» Жуана Сантоса.
«Жуан Сантос разговаривал с нами. Спросил, как функционирует клуб, как здесь всe устроено. Он же играет в чемпионате Турции – там другой футбол. Я, по сути, читаю новости, как и вы. Не знаю, придeт ли он в ЦСКА или нет. Надеюсь, у него получится этот переход.
Если он сюда придeт, уверен, он будет счастлив. Я всей душой болею за то, чтобы Жуан к нам присоединился», – сказал Кармо.
- Сообщалось, что московский клуб рассчитывает подписать Жуана на 4 года с возможностью продления соглашения еще на 1 год и заплатит за трансфер в рассрочку в течение трех лет.
- 24-летний Жуан в прошлом сезоне провел за «Гезтепе» 32 матча, забил 11 голов, сделал 5 ассистов.
- У ЦСКА после двух туров РПЛ четыре очка.
Источник: «Чемпионат»