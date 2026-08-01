Смородская отреагировала на провал «Локо» в Махачкале

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении команды в матче 2-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).

Махачкалинцы пропустили первыми.

«Динамо Мх» теперь лидирует в РПЛ.

Главный тренер махачкалинцев Вадим Евсеев ранее выступал за «Локомотив».

– С чем связываете неудачу «Локомотива» в прошедшем матче?

– Ещe не втянулись они в сезон. Пока мне, конечно, не очень понятно, что у «Локомотива» будет дальше. Усиления пока нет. Только слухи о том, что продают игроков, ходят. Тем не менее трагедии из этого поражения не делаю. Ничего ещe не потеряно. Будем надеяться на лучшее.