«Динамо» Махачкала в домашнем матче обыграло «Локомотив» в рамках 2‑го тура РПЛ, итоговый счeт 2:1.

Раков ворвался в штрафную, обыграл защитника и протолкнул мяч мимо вратаря после разрезающего паса Батракова.

Миро с острого угла отправил мяч в пустые ворота после того, как Глушков тонко отдал пас между ног защитнику.

Глушков вывалился один на один и прицельно пробил под правую штангу после разрезающего паса Мрезига в контратаке.

Полный обзор матча можно посмотреть здесь.

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