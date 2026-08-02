Лапочкин указал на ошибку ВАР в матче 2-го тура РПЛ, который судил Карасев

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что гол полузащитника «Динамо Мх» Никиты Глушкова в ворота «Локомотива» в матче 2-го тура РПЛ не стоило засчитывать.

«ВАР‑бригада решила, что это не фол. Хотя, если мы посмотрим повтор, который несколько раз показали в трансляции, видно, что Алибеков сначала попал по левой ноге, не сыграв в мяч, а затем проехался и по правой. Это фол.

Да, без всяких карточек, но атака началась с того, что Руденко сбили с ног. Сначала ударили по левой, потом по правой, и только после этого он взял мяч под контроль, после чего началась быстрая вертикальная атака. Мне кажется, это серьезная ошибка.

Думаю, что этот пресловутый «недостаточный контакт», которым мы почему‑то часто сами себя обманываем… Но здесь, когда игроку сзади бьют по обеим ногам, это фол», – сказал Лапочкин.