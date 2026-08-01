В ЦСКА двумя словами описали ничью с «Крыльями Советов»

Футболист ЦСКА Энрике Кармо высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Москвичи забили в первом тайме, но пропустил во втором.

У ЦСКА после двух туров четыре очка.

В последних восьми матчах у ЦСКА одна победа.

«Был тяжeлый матч. У «Крыльев» хорошая команда. Мы провели неплохой поединок, но допустили ряд ошибок в атаке. Могли выигрывать с большим счeтом. Хочу отметить самоотдачу команды. К сожалению, недобрали два очка. Но надо продолжать работать, сплачиваться. У нас важный матч во вторник с «Локомотивом», – сказал Кармо.