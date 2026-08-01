РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)

Калининградская «Балтика» обыграла московское «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ. Встреча на стадионе «Ростех Арена» завершилась со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. На 57-й минуте полузащитник «Балтики» Николай Титков вывел хозяев вперед. На 75-й минуте нападающий балтийцев Брайан Хиль, восстановившийся после травмы, удвоил преимущество с пенальти. Уже через минуту форвард «Динамо» Артур Гомес сократил отставание, но спасти матч гости не смогли.

Главным арбитром матча работал Инал Танашев из Нальчика.

После двух туров «Балтика» набрала три очка и занимает восьмое место в таблице РПЛ. «Динамо» с одним очком располагается на 13-й строчке.