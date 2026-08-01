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РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)

Вчера, 22:43
43

Калининградская «Балтика» обыграла московское «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ. Встреча на стадионе «Ростех Арена» завершилась со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. На 57-й минуте полузащитник «Балтики» Николай Титков вывел хозяев вперед. На 75-й минуте нападающий балтийцев Брайан Хиль, восстановившийся после травмы, удвоил преимущество с пенальти. Уже через минуту форвард «Динамо» Артур Гомес сократил отставание, но спасти матч гости не смогли.

Главным арбитром матча работал Инал Танашев из Нальчика.

После двух туров «Балтика» набрала три очка и занимает восьмое место в таблице РПЛ. «Динамо» с одним очком располагается на 13-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 2 тур
Балтика - Динамо - 2:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Н. Титков, 57; 2:0 - Б. Хиль, 74 (с пенальти); 2:1 - А. Гомес, 76.
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Балтика
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Евгений Латышонок
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Максим Шнапцев
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Сергей Варатынов
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Эдуардо Андерсон
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Натан Гассама
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Мингиян Бевеев
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Андрей Мендель
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Айман Мурид
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Максим Петров
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Балтика
Комментарии (43)
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Mirak92
1785613436
Красавцы, на контратаках конечно играли, но все же)
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Desma
1785613708
Не сомневался, что Балтика вдует Динамо! Так и произошло, ибо и должно это было произойти. Талалаев продолжает своё дело, так держать.
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ZAITZEFF2011
1785613750
Балтика с заслуженной победой! У Динамо игра стала ещё хуже. Тюкавин после травмы так и не набрал форму. Фомин вообще не усилил команду. Гладышева пора в первую лигу отдавать бесплатно.
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Semenycch
1785613809
Поздравляю Балтику! Команда отлично играла. А Динамо проводит матчи слабо.
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MaxRnD
1785613834
Валера заочно и ростовские в реальном времени продолжают цинично гадить Динамо
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vvv123
1785613961
«Динамо» с одним очком располагается на почетном 13-м месте. Пусть там и остается со своим никчемным немцем-тренером и потерявшим форму Тюкой!
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JTherry
1785614627
Касерес - долбоящер, так опасно играть в своей штрафной надо постараться, привык в своем Парагвае "бумерангом" размахивать...🤬 а Балтику с победой, конечно...
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ZAITZEFF2011
1785614960
Начался второй тур и стало заметно , что из всех московских команд и вообще в чемпионате комбинационная игра есть только у Спартака. Остальные команды урезав бюджет стали проигрывать и терять очки. Речь идет о плохой игре москвичей, чем о хорошей игре их соперников, что мы и видим сейчас в таблице.
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IVANRUS777
1785623413
Видимо Шварц ненадолго вернулся в Динамо. Местные болельщики бело-голубых похоже были правы насчёт него. Уж лучше Гусеву дали бы дальше поработать. Он хотя бы динамовец.
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Цугундeр
1785643610
) Видимо верховному тренеру Шварцу ближайшее окружение неправильно обрисовало ситуацию. Он был уверен ,что в Восточной Пруссии его будут встречать с цветами..)
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