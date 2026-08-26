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  • «Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»

«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»

26 августа, 21:15
4

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался о поведении нападающего команды Максима Глушенкова в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

  • У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
  • На 88-й минуте у гостей был удален Максим Глушенков, получивший вторую желтую карточку. Нападающего Александра Соболева заменили на 57-й минуте.
  • Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.

– Первая карточка? Для меня это странное поведение. Я не помню, чтобы Макс был настолько раздражен и не сосредоточен на футболе. Понятно, что тебя хотят заблокировать, спровоцировать. Ну столкнись ты с ним. Но движение ногой было.

– А момент со второй желтой карточкой?

– Я выскажу непопулярное мнение, но мне не хотелось бы, чтобы такие моменты перерастали в удаление. Конечно, он специально останавливается и ловит соперника за фол, который произошел несколько мгновений назад.

Но есть дух игры. Не показывай ты эту желтую карточку. Возможно, как зрителю, мне просто этого хотелось. Хотя по всем трактовкам, наверное, Танашев поступил правильно. Однако для меня на вторую желтую карточку это не тянет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Гасилин Алексей Глушенков Максим
Комментарии (4)
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VVM1964
1787768910
Всё по правилам, а свой душок оставьте при себе, да и не спасло бы это вас от поражения !...
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FCSpartakM
1787770768
ну то есть ставить за случайную руку в борьбе по духу игры норма, а удалять в матче.где уже все решено -нет. Бумжи такие бумжи
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Бумбраш
1787796318
Духа игры у зинки не было,испускали душок
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subbotaspartak
1787815997
Может это не наказание, а воспитание? На будущее. Спасибо скажите.
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