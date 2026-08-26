«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался о поведении нападающего команды Максима Глушенкова в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.

На 88-й минуте у гостей был удален Максим Глушенков, получивший вторую желтую карточку. Нападающего Александра Соболева заменили на 57-й минуте.

Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.

– Первая карточка? Для меня это странное поведение. Я не помню, чтобы Макс был настолько раздражен и не сосредоточен на футболе. Понятно, что тебя хотят заблокировать, спровоцировать. Ну столкнись ты с ним. Но движение ногой было.

– А момент со второй желтой карточкой?

– Я выскажу непопулярное мнение, но мне не хотелось бы, чтобы такие моменты перерастали в удаление. Конечно, он специально останавливается и ловит соперника за фол, который произошел несколько мгновений назад.

Но есть дух игры. Не показывай ты эту желтую карточку. Возможно, как зрителю, мне просто этого хотелось. Хотя по всем трактовкам, наверное, Танашев поступил правильно. Однако для меня на вторую желтую карточку это не тянет.