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Алексей Гасилин
Алексей Гасилин
Завершил карьеру
1 марта 1996 (30)
#19 | Нападающий
183 см | 71 кг
Россия
Статистика
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Публикации
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
16 сентября
1
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
26 августа
4
Экс-игрок «Зенита» объяснил слова Дивеева, не считающего «Спартак» претендентом на титул
26 августа
44
Гасилин: «Соболев в игре со «Спартаком» просто выпал, Глушенков был раздраженным»
26 августа
1
Фото
Экс-зенитовцу Гасилину понравилось, как «Спартак» высмеял Соболева: «Офигенно!»
26 августа
40
Прогноз на выступление Батракова в Турции
20 августа
2
«Оставил отвратительный осадок»: Гасилин обрадовался вылету обидчика Германии с ЧМ-2026
5 июля
1
Гасилин двумя словами описал игру Дугласа Сантоса за сборную Бразилии
26 июня
4
Гасилин определил самую слабую сборную ЧМ-2026 – она из Европы
25 июня
Определена группа смерти на ЧМ-2026
12 июня
3
Гасилин ждет полного разгрома Тринидада и Тобаго: «Может, больше 7:0»
9 июня
3
Дзюба получил предложение от бывшего одноклубника
1 июня
2
«Краснодару» предрекли сезон без трофеев: «Проиграют два титула за две недели»
16 мая
2
«Ростову» отказали в шансах против «Зенита»
16 мая
10
Экс-форвард «Зенита» определил главного творца будущего чемпионства
15 мая
2
Гасилин знает, когда ЦСКА уволит Челестини
2 мая
3
Гасилин оценил перспективы Батракова в «ПСЖ»
18 апреля
3
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
14 апреля
3
Гасилин – о футболисте «Зенита»: «По лезвию ходит»
14 апреля
10
«Ювентусу» посоветовали российского форварда: «Забил бы больше, чем Дэвид и Опенда вместе взятые»
11 апреля
6
«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок
10 апреля
17
Экс-игрок «Зенита» – о Глушенкове: «В футбол должны играть такие подонки, которые ставят себя выше других»
3 марта
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Гасилин назвал конкретного человека, который принесет «Зениту» чемпионство
20 февраля
7
Гасилин объяснил, как «Зенит» будет играть при Джоне Джоне
1 февраля
1
Гасилин вспомнил о проблемах с полицией в Германии из-за мусорных баков
8 января
1
Гасилин рассказал, как сбежал от кипрской мафии
8 января
2
Гасилин – о Радимове: «Россия теряет выдающегося тренера»
7 января
5
Экс-зенитовец Гасилин пожаловался на покалеченную ногу: «Колено и голеностоп не гнутся, пятка просверлена»
7 января
Экс-игрок «Зенита» заявил о желании стать спортивным директором клуба
7 января
Экс-игрок «Зенита» назвал условие, при котором Баринов мог заиграть в «Баварии»
7 января
2
1
2
3
4
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10:48
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Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
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Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
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Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
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08:58
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08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
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Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
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Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
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