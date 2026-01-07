Экс-игрок «Зенита» назвал условие, при котором Баринов мог заиграть в «Баварии»

Экс‑футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о партнерах, с которыми победил на чемпионате Европы-2013 среди игроков до 17 лет.

На том турнире за российскую сборную выступал и нынешний капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов, а также голкипер красно-зеленых Антон Митрюшкин и хавбек «Монако» Александр Головин.

– Вы выступали в «молодежке» с Александром Головиным. Было сразу видно, что он топ, который способен достигнуть уровня «Монако»?

– Понятно, что у Александра были видны задатки. Из той сборной при должных обстоятельствах каждый мог играть на таком уровне. Но в футболе все решает совокупность факторов. Один из них – везение.

Отправьте Диму Баринова лет в 20 в Европу, может, он бы и в «Баварии» играл. Или оставьте меня в Германии, возможно, выступал бы в Бундеслиге.

Саша – один из талантливейших людей в нашем поколении, 100%. Но я видел большой талант в каждом из нашей сборной. Рамиль Шейдаев не талантливый что ли? Великолепный форвард, который мог бы играть в топ‑5 лиг. Потому мы не случайно играли два раза в финалах чемпионата Европы. Сильнейшее поколение, которое не до конца раскрыло свой потенциал.

Глубоко убежден, что у нас футбольная страна. Просто мы слишком сильно отстаем по уровню инфраструктуры, тренерским кадрам. Сейчас стараемся двигаться вперед. Но проблем слишком много, чтобы решить все сразу.

А что у нас есть талантливые игроки, это бесспорно. Просто не умеем с ними работать, развивать, нет хорошей системы перехода во взрослый футбол. И мы видим, что у нас в целом очень мало футболистов, играющих в Европе.

– Помню, вы говорили, что и Антон Митрюшкин должен был бы играть в «Баварии».

– 100%. Он сейчас и показывает в «Локомотиве» уровень. Просто трудная судьба у человека. Два раза травмировал «кресты». Хотя он уже в «Сьоне» был капитаном, во второй Бундеслиге оказался. И сейчас Антон показывает, что он один из сильнейших вратарей. Просто слишком поздно дошел до этого. У него в карьере должен был быть минимум лондонский «Арсенал».