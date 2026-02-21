Выделены 2 ключевые черты Карседо

Инсайдер Иван Карпов поделился наблюдениями за работой главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Карседо – антипод Деяна Станковича: это главное наблюдение за работой красно-белых.

То, что Хуан – гик, обожающий анализировать гигабайты видео с тренировок и матчей – известный факт. Сейчас открылось еще несколько ачивок о его психотипе.

1. Испанец максимально вовлечен в процесс: может заниматься с игроками на тренажере, участвовать в упражнении с мячом, устроить small talk в паузу. Коуч объясняет, что таким образом показывает футболистами свою страсть, мотивацию и желание сделать их сильнее.

2. Карседо как будто пытается залезть в голову игрокам, чтобы понять их чувства, мысли, эмоции. Для него важна не только тактика, но и душевность.

Карседо же пока делает все, чтобы учесть ошибки коллег и добиться результата, не повторив историй вроде Дзюбы и его «тренеришки».

Посмотрим, к чему приведет «Спартак» такая сверхвовлеченность + гиперкоммуникация Хуана и какой выхлоп все это даст на футбольном поле».