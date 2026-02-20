Кахигао обратился с просьбой к директору «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо вспомнил, о чем попросил спортивного директора Франсиса Кахигао при назначении.

«Первое, о чeм я попросил Франсиса Кахигао, когда пришeл в клуб, – это наличие в штабе людей, которые знают все детали.

Артeм [Ребров] был большим вратарeм, много лет назад я был его тренером. Он один из тех, кто сделал «Спартак» чемпионом.

Было очень важно иметь в штабе местных людей. Стараемся изучить чемпионат как можно скорее и уже получаем много ценной информации», – сказал Карседо на ютуб-канале «Спартака».