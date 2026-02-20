Кахигао обратился с просьбой к директору «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо вспомнил, о чем попросил спортивного директора Франсиса Кахигао при назначении.
«Первое, о чeм я попросил Франсиса Кахигао, когда пришeл в клуб, – это наличие в штабе людей, которые знают все детали.
Артeм [Ребров] был большим вратарeм, много лет назад я был его тренером. Он один из тех, кто сделал «Спартак» чемпионом.
Было очень важно иметь в штабе местных людей. Стараемся изучить чемпионат как можно скорее и уже получаем много ценной информации», – сказал Карседо на ютуб-канале «Спартака».
- 5 января «Спартак» назначил главным тренером Хуана Карлоса Карседо.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
- От идущего на третьем месте «Локомотива» красно-белые отстают на 8 очков
Источник: «Чемпионат»