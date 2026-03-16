Сперцян ответил Кисляку, обвинившему «Краснодар» в неумении проигрывать

Эдуард Сперцян, полузащитник «Краснодара», отреагировал на слова хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.
Ранее Кисляк заявил, что игроки «Краснодара» не умеют проигрывать и часто апеллируют к арбитрам.
«Не хочу ничего говорить на эту тему. Пусть играет в футбол и все, а вот этого не надо тут», – сказал Сперцян.
- В 21-м туре чемпионата России по футболу «Краснодар» обыграл «Сочи» со счетом 2:1, Сперцян сделал дубль.
- Следующий матч команда проведет против ЦСКА в FONBET Кубке России, игра состоится 17 марта в Краснодаре.
- «Краснодар» лидирует в чемпионате России, на очко опережая «Зенит». Краснодарцы защищают чемпионский титул.
