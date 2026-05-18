Джикия определил страну, где хочет продолжить карьеру

Георгий Джикия, защитник «Антальяспора» и бывший капитан «Спартака», хочет вернуться в Российскую Премьер-лигу.
32-летний футболист не планирует оставаться в турецком клубе, который по итогам сезона покинул Суперлигу. Агенты Джикии уже прорабатывают варианты с командами РПЛ.
- Джикия перешел в «Антальяспор» в июле 2025 года.
- Контракт защитника с турецким клубом рассчитан до лета 2027-го. В составе команды россиянин провел 17 матчей и забил два мяча.
- Ранее Джикия на протяжении семи лет выступал за московский «Спартак» и был капитаном красно-белых. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings