Джикия определил страну, где хочет продолжить карьеру

Георгий Джикия, защитник «Антальяспора» и бывший капитан «Спартака», хочет вернуться в Российскую Премьер-лигу.

32-летний футболист не планирует оставаться в турецком клубе, который по итогам сезона покинул Суперлигу. Агенты Джикии уже прорабатывают варианты с командами РПЛ.