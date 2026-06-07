Загадочное заявление спартаковца Ливая

Футболист «Спартака» Ливай Гарсия опубликовал загадочное заявление. Оно касается выступления за сборную Тринидада и Тобаго.

Игрока не вызвали на предстоящий матч со сборной России (9 июня).

«Я всегда представлял Тринидад и Тобаго со всей душой – и в хорошие, и в плохие дни. Но наступает момент, когда приходится принимать решения, которые люди никогда не поймут или даже не попытаются понять. Из уважения к своим партнерам по команде я не буду вдаваться в подробности.

Но если вы собираетесь ставить под сомнение мою преданность делу, то делайте это хотя бы обоснованно! О том, что я всегда делал, чтобы просто быть доступным для вызова в сборную, половина болтунов даже представить себе не может! Поэтому, пожалуйста, не позволяйте ненависти и зависти управлять вами», – написал Ливай Гарсия в соцсети.