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Загадочное заявление спартаковца Ливая

Вчера, 23:48

Футболист «Спартака» Ливай Гарсия опубликовал загадочное заявление. Оно касается выступления за сборную Тринидада и Тобаго.

Игрока не вызвали на предстоящий матч со сборной России (9 июня).

«Я всегда представлял Тринидад и Тобаго со всей душой – и в хорошие, и в плохие дни. Но наступает момент, когда приходится принимать решения, которые люди никогда не поймут или даже не попытаются понять. Из уважения к своим партнерам по команде я не буду вдаваться в подробности.

Но если вы собираетесь ставить под сомнение мою преданность делу, то делайте это хотя бы обоснованно! О том, что я всегда делал, чтобы просто быть доступным для вызова в сборную, половина болтунов даже представить себе не может! Поэтому, пожалуйста, не позволяйте ненависти и зависти управлять вами», – написал Ливай Гарсия в соцсети.

  • 28-летний Гарсия в прошедшем сезоне в 33 матчах за красно-белых 7 раз поразил ворота соперников и заработал 5 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость тринидадца в 7 миллионов евро.
  • Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Спартак Тринидад и Тобаго Гарсия Ливай
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