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Панатинаикос
Ливай Гарсия
€ 7 млн
Ливай Гарсия
Панатинаикос
20 ноября 1997 (28), Санта-Флора
#99 | Нападающий
Тринидад и Тобаго
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Видео
Ливай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
11 августа
28
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
7 августа
2
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
5 августа
13
«Спартак» согласовал уход Ливая: подробности
4 августа
7
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
4 августа
4
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
4 августа
3
Названа сумма, за которую «Спартак» согласится продать Ливая
3 августа
4
«Спартак» может отдать игрока в аренду за 1 миллион
3 августа
3
Два футболиста могут покинуть «Спартак» после подписания Даку
1 августа
9
Карседо прояснил будущее Ливая Гарсии в «Спартаке»
31 июля
3
«Спартак» нацелен купить форварда, в шорт-листе остается Даку, от которого отказался ЦСКА
29 июля
15
Игрок «Спартака» попросил агентов найти ему новый клуб
28 июля
28
Генич определил, какого игрока должен продать «Спартак»
23 июля
4
Капитан сборной Тринидада и Тобаго: «Я мечтаю перейти в «Спартак»
10 июня
8
Стало известно, почему спартаковец Ливай пропустит игру Россия – Тринидад и Тобаго
8 июня
Загадочное заявление спартаковца Ливая
7 июня
3
Ливай высказался о возможном уходе из «Спартака»
3 июня
5
«Спартак» готов продать трех легионеров
2 июня
17
Ливай поставил точку в вопросе своего будущего в «Спартаке»
28 мая
3
Легионер «Спартака» рассказал, как ему живется в России
27 мая
7
«Спартак» готов продать двух форвардов
26 мая
5
Названы два клуба, которые могут купить легионера «Спартака»
13 мая
4
Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»
10 мая
5
«Спартак» готов расстаться с форвардом
29 апреля
8
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Пять игроков ЦСКА – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
25 марта
3
Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Ливай Гарсия забивает мало голов
24 марта
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«Спартак» забил в Оренбурге впервые за шесть лет
22 марта
12
Ливай определился с будущим в «Спартаке»
10 февраля
3
Легионер «Спартака» хочет уйти из клуба
9 февраля
12
Появилось объяснение, почему «Спартак» не отдал Гарсию саудовцам
8 февраля
4
1
2
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4
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Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
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«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
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Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
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В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
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