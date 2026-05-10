Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»

Нападающий Ливай Гарсия, вероятно, скоро покинет «Спартак».

Дело в том, что главный тренер Хуан Карлос Карседо не рассчитывает на игрока и не видит его в составе.

Руководство красно-белых рассмотрит продажу тринидадца, если по нему поступит выгодное предложение.