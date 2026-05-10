Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»

Нападающий Ливай Гарсия, вероятно, скоро покинет «Спартак».
Дело в том, что главный тренер Хуан Карлос Карседо не рассчитывает на игрока и не видит его в составе.
Руководство красно-белых рассмотрит продажу тринидадца, если по нему поступит выгодное предложение.
- В этом сезоне 28-летний Гарсия провел за «Спартак» 29 матчей, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- «Спартак» купил Гарсию у греческого АЕКа в феврале 2025 года за 18,7 миллиона евро. Футболист стал самым дорогим в истории красно-белых.
- Москвичи сейчас борются за топ-3 РПЛ и FONBET Кубок России.
Источник: телеграм-канал Глеба Чернявского