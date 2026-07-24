Радимов заявил о прогрессе «Спартака»

Бывший зенитовец Владислав Радимов считает, что «Спартак» прибавляет.

– «Спартак» похож на себя весеннего образца, когда мы вроде как все им восхищались?

– Я думаю, «Спартак» даже получше стал. И если они ещe купят нападающего, это будет смотреться вообще очень сильно. Им явно нужен нападающий, который с гарантией будет забивать голы. То есть всe остальное, мне кажется, у «Спартака» есть – и скорость, и перемещения, и атакующих футболистов хватает.