Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Рубином»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча с «Рубином».

«Краснодар» обыграл «Рубин» со счетом 3:1 в 1-м туре РПЛ.

На гол Мирлинда Даку краснодарцы ответили забитыми мячами Хуана Боселли, Никиты Кривцова и Кристиана.

«Рубин» с 18-й минуты играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Илья Рожков.

– Всем в Казани будет очень сложно набирать очки. По‑другому здесь не будет. У «Рубина» очень хорошая команда. Рад, что после пропущенного гола играли спокойно, не поддались эмоциям. Просто давили и забили с качественных комбинаций. Сыграли достаточно надежно. Очень рады победе.

– Как оцените игру новичков?

– Для первого матча – хорошо. Все ребята молодцы. Провели качественную игру.