Нгамале вряд ли останется в РПЛ

Бывший вингер «Динамо» Муми Нгамале не заинтересован в переходе в «Родину».

Приоритет игрока – клубы МЛС и Европы. Сейчас эти варианты реалистичнее, чем переход в «Родину». К тому же пока московский клуб не делал официального предложения игроку.

Ранее камерунец также рассматривал возможность продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Однако конкретных предложений сторона игрока пока не получила.