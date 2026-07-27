Нгамале вряд ли останется в РПЛ

Бывший вингер «Динамо» Муми Нгамале не заинтересован в переходе в «Родину».
Приоритет игрока – клубы МЛС и Европы. Сейчас эти варианты реалистичнее, чем переход в «Родину». К тому же пока московский клуб не делал официального предложения игроку.
Ранее камерунец также рассматривал возможность продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Однако конкретных предложений сторона игрока пока не получила.
- 32-летний Нгамале провел за «Динамо» в прошлом сезоне 29 матчей, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
- Он выступал за бело-голубых с сентября 2022 года и покинул команду после окончания срока контракта.
Источник: «РБ Спорт»