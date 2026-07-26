Ловчев назвал Соболева «инородным телом» для «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

29-летний форвард забил три гола в двух матчах за петербуржцев.

Сначала он отличился с пенальти в суперкубковом матче со «Спартаком», а затем сделал дубль в ворота «Акрона».

«Когда Саша перешел из «Спартака», я сразу подумал о том, что он – инородное тело для «Зенита». Потому что там бразильцы играют с их техникой, а он – дубоватенький человек.

Ну он ведь сейчас забивает, лидером становится. Потому что уже два года в команде, он свыкся, ему доверяют, ставят в состав», – сказал Ловчев.