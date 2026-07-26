Артига – после матча с «Краснодаром»: «Футбол закончился с удалением»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался после матча с «Краснодаром».

«Рубин» проиграл «Краснодару» со счетом 1:3 в домашнем матче 1-го тура РПЛ.

На гол Мирлинда Даку краснодарцы ответили забитыми мячами Хуана Боселли, Никиты Кривцова и Кристиана.

«Рубин» с 18-й минуты играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Илья Рожков.

– Ни по поводу ВАР, ни по поводу арбитра я говорить не буду.

– Что скажете про игру команды?

– Футбол закончился с удалением. До этого был фантастический матч против очень серьезного соперника. Но было принято решение это зрелище закончить.