Стала известна позиция «Спартака» по Барко – клуб не хочет отпускать аргентинца

«Спартак» не хочет расставаться с Эсекьелем Барко. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Московский клуб считает аргентинца одним из своих лидеров и рассматривает единственный вариант развития событий – продление контракта с 27-летним полузащитником.

Ранее появилась информация, что «Ривер Плейт» начал переговоры со «Спартаком» о возвращении Барко, который хочет покинуть Россию по семейным причинам.