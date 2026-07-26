Стала известна позиция «Спартака» по Барко – клуб не хочет отпускать аргентинца

«Спартак» не хочет расставаться с Эсекьелем Барко. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Московский клуб считает аргентинца одним из своих лидеров и рассматривает единственный вариант развития событий – продление контракта с 27-летним полузащитником.
Ранее появилась информация, что «Ривер Плейт» начал переговоры со «Спартаком» о возвращении Барко, который хочет покинуть Россию по семейным причинам.
- Барко перешeл в «Спартак» летом 2024-го.
- В первом сезоне он забил 14 мячей в 36 матчах, во втором – 8 голов в 37 встречах.
- В 2026 году полузащитник выиграл с московским клубом FONBET Кубок России.
- Нынешний контракт Эсекьеля с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова