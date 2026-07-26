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Барко: «Это был последний матч Месси за Аргентину»

Сегодня, 12:22

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко считает, что карьера Лионеля Месси в сборной Аргентины завершена.

«Думаю, матч в финале чемпионата мира с Испанией, наверное, был последним для Месси за сборную. Конечно, все ждут, что Месси, может быть, продолжит. Но я считаю, что он уже сделал достаточно. Он лучший игрок в истории.

Конечно, мы все очень расстроены, нам очень жаль. Но, наверное, это был его последний матч, – сказал Барко.

  • Аргентина в финале ЧМ-2026 проиграла Испании со счетом 0:1.
  • Всего на ЧМ-2026 Месси провeл восемь матчей.
  • На счету 39-летнего футболиста восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Источник: «Чемпионат»
Аргентина. Примера Россия. Премьер-лига Спартак Интер Майами Аргентина Месси Лионель Барко Эсекьель
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