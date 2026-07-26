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Барко опубликовал пост, похожий на прощание со «Спартаком»

Сегодня, 11:15
9

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко опубликовал пост после матча 1-го тура РПЛ против «Родины» (3:0).

  • Аргентинца признали лучшим в матче.
  • Известно, что Барко по личным причинам хочет вернуться в Аргентину.
  • На игрока претендуют «Ривет Плейт» и родной «Индепендьенте».

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность и посвятить эту награду моей дочери Абигайль, моей семье, моим друзьям, моим партнeрам по команде, нынешнему и предыдущему тренерскому штабу, всем сотрудникам, помощникам, работникам, руководителям и владельцам клуба, а прежде всего – всем болельщикам «Спартака», которые день за днeм демонстрируют мне свою любовь и безусловную поддержку и приняли меня как одного из вас с моего первого дня в Москве.

Спасибо всем. Этой награды, которую я получил, не было бы без помощи каждого из вас.

В прошлом сезоне мы выиграли Кубок России – мой первый трофей с этим огромным клубом, которым является «Спартак». Моя радость от этого достижения очень велика, и я надеюсь, что такую же радость испытывают все болельщики «Спартака». Ещe раз благодарю всех вас за помощь. Вперeд, «Спартак»! – написал Барко в соцсетях.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (9)
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oponamarevich
1785054916
Главное знать у кого покупать на прoгнозы спорт и всё будет отлично. И не верить телеграму и прочей ерези. В поисковике любом ищите «серебряный прогноз сервис». Работают с 2013 года. Проверенный. Гарантии. Когда-то Матч ТВ о них сюжет показывал.
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АК 68
1785056860
Заголовок - фантазия редактора, в этих словах никакого намёка.
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andr45
1785057358
БАРКО «В прошлом сезоне мы выиграли Кубок России – мой ПЕРВЫЙ трофей с этим огромным клубом, которым является «Спартак».
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andr45
1785057553
щелкопер-провокатор Вы близки к новому контракту со «Спартаком»? БАРКО Ничего не знаю. Здесь я очень счастлив, рад играть за клуб и радовать болельщиков.
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Plyash
1785058722
-" Будет сидеть , тьфу ты ... играть , я сказал ." По мотивам фильма " Место встречи изменить нельзя ."
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somn
1785059481
Наверно в Зенит захотел.
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Интерес
1785061624
Словом, как говорили древние греки(что известно из несохранившихся источников, по свидетельству А.Бубнова)-будет "******** шванцен!"
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k611
1785072386
Отвяжись вы от него. Как будет так будет...
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