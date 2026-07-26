Барко опубликовал пост, похожий на прощание со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко опубликовал пост после матча 1-го тура РПЛ против «Родины» (3:0).

Аргентинца признали лучшим в матче.

Известно, что Барко по личным причинам хочет вернуться в Аргентину.

На игрока претендуют «Ривет Плейт» и родной «Индепендьенте».

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность и посвятить эту награду моей дочери Абигайль, моей семье, моим друзьям, моим партнeрам по команде, нынешнему и предыдущему тренерскому штабу, всем сотрудникам, помощникам, работникам, руководителям и владельцам клуба, а прежде всего – всем болельщикам «Спартака», которые день за днeм демонстрируют мне свою любовь и безусловную поддержку и приняли меня как одного из вас с моего первого дня в Москве.

Спасибо всем. Этой награды, которую я получил, не было бы без помощи каждого из вас.

В прошлом сезоне мы выиграли Кубок России – мой первый трофей с этим огромным клубом, которым является «Спартак». Моя радость от этого достижения очень велика, и я надеюсь, что такую же радость испытывают все болельщики «Спартака». Ещe раз благодарю всех вас за помощь. Вперeд, «Спартак»! – написал Барко в соцсетях.