Известны требования «Спартака» по Барко

Эсекьель Барко, полузащитник «Спартака», сообщил «Ривер Плейту», что отдаeт предпочтение возвращению в «Индепендьенте».

«Ривер Плейт» начал переговоры со «Спартаком» о возвращении аргентинца, который хочет покинуть Россию по семейным причинам. Московский клуб запрашивает 7 миллионов долларов за 50% прав на игрока, «Ривер Плейт» рассчитывает договориться о сумме в 5,5 миллиона.

Однако сам Барко дал понять, что в приоритете у него «Индепендьенте». Полузащитник опубликовал в соцсетях фотографии с тренировки в одежде клуба из Авельянеды и подписал их: «Готовлюсь к тому, что будет!».