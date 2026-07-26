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Известны требования «Спартака» по Барко

Сегодня, 10:59
9

Эсекьель Барко, полузащитник «Спартака», сообщил «Ривер Плейту», что отдаeт предпочтение возвращению в «Индепендьенте».

«Ривер Плейт» начал переговоры со «Спартаком» о возвращении аргентинца, который хочет покинуть Россию по семейным причинам. Московский клуб запрашивает 7 миллионов долларов за 50% прав на игрока, «Ривер Плейт» рассчитывает договориться о сумме в 5,5 миллиона.

Однако сам Барко дал понять, что в приоритете у него «Индепендьенте». Полузащитник опубликовал в соцсетях фотографии с тренировки в одежде клуба из Авельянеды и подписал их: «Готовлюсь к тому, что будет!».

  • Барко – воспитанник «Индепендьенте». Он дебютировал за клуб в сезоне-2016/17, провeл 57 матчей, забил 8 голов и отдал 7 передач. В 2017 году вместе с командой выиграл Южноамериканский кубок.
  • В «Ривер Плейте» аргентинец выступал с января 2022-го по август 2024 года: 127 игр, 17 голов и 19 ассистов, три внутренних трофея.
  • В «Спартак» Барко перешeл летом 2024-го. В первом сезоне он забил 14 мячей в 36 матчах, во втором – 8 голов в 37 встречах. В 2026 году полузащитник выиграл с московским клубом FONBET Кубок России.

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Источник: Bolavip
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Ривер Плейт Барко Эсекьель
Комментарии (9)
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alefreddy
1785053215
капризный однако скорее бы
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FCSpartakM
1785053292
Аргентинские агенты не оставляют попытки впихнуть Барко туда, где его в ближайшие годы не будет. Весь вопрос в контракте со Спартаков лишь в выплате бонусных. О сроках и сумме там уже давно договорились.
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Semenycch
1785054402
Правильно, нужно бежать из свинарника. Приличным футболистам в свинарнике нечего делать!
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slavа0508
1785054847
Надоела уже эта Санта-Барбара ...
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oponamarevich
1785054925
Когда-то писали, что в телегах один обман по прогнозам на спорт. Есть сайт отличный и проверенный. Матч ТВ о них говорил. В любом поиске ищем «бронзовый прогноз купить». До победы играют. Гарантии. КФ отличные.
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NewLife
1785059342
Бомбардир, хватит уже перепечатывать здесь желтую прессу о Барко. Пишите лучше о Люське Энрике.🙂
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