Известны требования «Спартака» по Барко

Эсекьель Барко, полузащитник «Спартака», сообщил «Ривер Плейту», что отдаeт предпочтение возвращению в «Индепендьенте».
«Ривер Плейт» начал переговоры со «Спартаком» о возвращении аргентинца, который хочет покинуть Россию по семейным причинам. Московский клуб запрашивает 7 миллионов долларов за 50% прав на игрока, «Ривер Плейт» рассчитывает договориться о сумме в 5,5 миллиона.
Однако сам Барко дал понять, что в приоритете у него «Индепендьенте». Полузащитник опубликовал в соцсетях фотографии с тренировки в одежде клуба из Авельянеды и подписал их: «Готовлюсь к тому, что будет!».
- Барко – воспитанник «Индепендьенте». Он дебютировал за клуб в сезоне-2016/17, провeл 57 матчей, забил 8 голов и отдал 7 передач. В 2017 году вместе с командой выиграл Южноамериканский кубок.
- В «Ривер Плейте» аргентинец выступал с января 2022-го по август 2024 года: 127 игр, 17 голов и 19 ассистов, три внутренних трофея.
- В «Спартак» Барко перешeл летом 2024-го. В первом сезоне он забил 14 мячей в 36 матчах, во втором – 8 голов в 37 встречах. В 2026 году полузащитник выиграл с московским клубом FONBET Кубок России.
Источник: Bolavip