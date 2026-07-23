Гурцкая определил, какие игроки тащат «Спартак»: «Их 2,5»

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о перспективах «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

«У «Спартака» на сезон неплохие перспективы. Если «Спартак» сохранит вот эту жажду… У них есть два игрока очень высокого уровня, которые могут эту команду тащить.

Ну, два с половиной всe-таки, потому что, как по мне, Жедсон [Фернандеш] не до конца раскрытая фигура на этой позиции. Не его позиция. Но Эсекьель Барко и Пабло Солари выглядят очень хорошо», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».