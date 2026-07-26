Круговой прокомментировал срыв трансфера в «Спартак»

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на информацию, что летом его пытался купить «Спартак».
– Была информация в СМИ, что этим летом «Спартак» снова тобой интересовался, пытался приобрести.
– Ну, была и была. Наверное, что-то было.
– Тебе что-то конкретное известно?
– Может быть и известно. Но это все, что могу сказать.
- Круговой пришел в ЦСКА свободным агентом летом 2024 года из «Зенита».
- Перед этим Данил полгода был в дубле «Зенита».
- 28-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»