Круговой прокомментировал срыв трансфера в «Спартак»

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на информацию, что летом его пытался купить «Спартак».

– Была информация в СМИ, что этим летом «Спартак» снова тобой интересовался, пытался приобрести.

– Ну, была и была. Наверное, что-то было.

– Тебе что-то конкретное известно?

– Может быть и известно. Но это все, что могу сказать.