У «Балтики» трудности с продлением контракта Талалаева

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о продлении контракта с главным тренером Андреем Талалаевым.
«Идет разговор, но дальше не продвинулся. Пока просто разговор. Андрей Викторович – главный тренер футбольного клуба «Балтика». Остальное – наша внутренняя кухня, которую не хотел бы выносить наружу», – сказал Измайлов.
- Нынешнее соглашение истекает через год.
- Талалаев принял «Балтику» в сентябре 2024 года.
- При нем команда выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»