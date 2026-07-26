У «Балтики» трудности с продлением контракта Талалаева

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о продлении контракта с главным тренером Андреем Талалаевым.

«Идет разговор, но дальше не продвинулся. Пока просто разговор. Андрей Викторович – главный тренер футбольного клуба «Балтика». Остальное – наша внутренняя кухня, которую не хотел бы выносить наружу», – сказал Измайлов.