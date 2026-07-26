В Италии высказались против назначения Пирло из-за его связей с Россией

Бывший министр экономического развития Италии Карло Календа выступил против назначения Андреа Пирло на пост главного тренера национальной сборной.

Ранее стало известно, что специалист рискует не получить пост главного тренера сборной Италии из-за спонсорского контракта с российской букмекерской компанией Fonbet.

«Любой, кто поддерживает Россию с 2022 года, не должен занимать официальные государственные посты», – сказал Календа.