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  • В Италии высказались против назначения Пирло из-за его связей с Россией

В Италии высказались против назначения Пирло из-за его связей с Россией

Сегодня, 13:49
17

Бывший министр экономического развития Италии Карло Календа выступил против назначения Андреа Пирло на пост главного тренера национальной сборной.

Ранее стало известно, что специалист рискует не получить пост главного тренера сборной Италии из-за спонсорского контракта с российской букмекерской компанией Fonbet.

«Любой, кто поддерживает Россию с 2022 года, не должен занимать официальные государственные посты», – сказал Календа.

  • Переговоры о назначении Пирло, которые находились на финальной стадии, накануне резко затормозились.
  • Причина – статус Пирло как глобального амбассадора Fonbet, полученный в октябре 2025 года.

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Источник: La Repubblica
Россия. Премьер-лига Италия Пирло Андреа
Комментарии (17)
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evgevg13
1785063375
А Календа не пользуется дома нашим газом?
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Антрацитовый волхв
1785063729
Мозгов нет, считай, русофоб.
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Император 1
1785064188
Типичный на.цик-европет.ух
Ответить
Пригожин Женя
1785065651
почему мы до сих пор им продолжаем давать газ, послать и пусть загневают!
Ответить
TOMSON
1785067446
Мы должны думать в таком же направлении.
Ответить
Бумбраш
1785068489
Упоротые,как питорские сикелухи,и ничего не поделаешь
Ответить
k611
1785068505
Т е теперь пофиг профессиональные качества, главное чтобы не был связан с Россией. Сами итальянцы в своё время поддерживали гитлеровскую Германию (чернорубашечники). Напали на Грецию. Сами европейские страны эксплуатаровали страны Африки, а теперь добрые и пушистые...
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Mirak92
1785068962
Правильно! Муссолини бы вами гордился!
Ответить
bratskij
1785069830
Русофобия лечится хорошим растением Орешник. Один прием и болезнь как Фомой сдуло.
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subbotaspartak
1785071201
Запретить в Италии фильмы Марчело Мастрояни и итальянцев в России
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