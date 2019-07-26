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Андреа Пирло
Андреа Пирло
Италия
19 мая 1979 (47)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
5
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
В Италии высказались против назначения Пирло из-за его связей с Россией
26 июля
19
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
Гвардиола и еще несколько тренеров – в шорт-листе сборной Италии
13 июля
Пирло оценил перспективы Батракова стать великим
28 мая
Пирло назвал россиянина «великим спортсменом»
26 мая
4
ЦСКА предложили тренера, бравшего чемпионат мира
17 мая
9
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Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
«Он знает про «Спартак»: Глушаков рассказал про встречу с Пирло
2025.12.02 16:53
4
Фото
Глушаков предложил тренера для «Спартака»
2025.11.30 15:24
3
Фото
Пирло опубликовал фото дочери в купальнике
2025.11.20 11:56
4
Игрока «Спартака» сравнили с Пирло
2025.10.31 11:12
5
Фабрицио Романо сообщил о сотрудничестве Пирло с российской компанией
2025.10.09 11:28
Клуб Пирло пытался договориться со Смоловым
2025.08.19 10:30
3
Фото
Пирло возглавил команду, за которую ранее играл Промес
2025.07.25 11:08
Пирло определил самое болезненное поражение в карьере
2025.06.07 12:12
1
Каррера назвал сильнейшего игрока, которого тренировал
2025.02.06 22:15
1
FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе
2024.10.16 10:11
7
«Сампдория» уволила Пирло
2024.08.29 19:08
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
2024.05.11 00:34
Рейтинг самых влиятельных футболистов в истории
2023.12.25 22:08
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
2023.06.27 20:24
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