Пирло определил самое болезненное поражение в карьере

Андреа Пирло рассказал, какое поражение считает самым болезненным в своей игровой карьере.

«Сильнее всего на меня повлияло поражение в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле. Это был матч, который мы сыграли практически идеально, и тем не менее все завершилось так, что это до сих пор трудно принять.

Боль от того поражения была очень глубокой – не только из-за результата, но и потому, что мы были так близки к чему-то по-настоящему великому», – заявил Пирло.