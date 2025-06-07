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Пирло определил самое болезненное поражение в карьере

7 июня 2025, 12:12
1

Андреа Пирло рассказал, какое поражение считает самым болезненным в своей игровой карьере.

«Сильнее всего на меня повлияло поражение в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле. Это был матч, который мы сыграли практически идеально, и тем не менее все завершилось так, что это до сих пор трудно принять.

Боль от того поражения была очень глубокой – не только из-за результата, но и потому, что мы были так близки к чему-то по-настоящему великому», – заявил Пирло.

  • В финале ЛЧ-2005 «Милан» проиграл «Ливерпулю» в серии пенальти.
  • Итальянцы вели 3:0 к перерыву, но во втором тайме растеряли преимущество.

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Источник: MightyTips
Италия. Серия А Лига чемпионов Милан Ливерпуль Пирло Андреа
Комментарии (1)
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Plyash
1749296810
Да , помню . У Милана была замечательная пара в центре поля , это Пирло и Гаттузо . Сильнее их тогда никого , пожалуй , не было .
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