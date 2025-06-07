Пирло определил самое болезненное поражение в карьере

Андреа Пирло рассказал, какое поражение считает самым болезненным в своей игровой карьере.
«Сильнее всего на меня повлияло поражение в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле. Это был матч, который мы сыграли практически идеально, и тем не менее все завершилось так, что это до сих пор трудно принять.
Боль от того поражения была очень глубокой – не только из-за результата, но и потому, что мы были так близки к чему-то по-настоящему великому», – заявил Пирло.
- В финале ЛЧ-2005 «Милан» проиграл «Ливерпулю» в серии пенальти.
- Итальянцы вели 3:0 к перерыву, но во втором тайме растеряли преимущество.
Источник: MightyTips