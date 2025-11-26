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Андреа Пирло
Андреа Пирло
Завершил карьеру
19 мая 1979 (47), Флеро
#21 | Полузащитник
177 см | 68 кг
Италия
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Публикации
Три главных фаворита Лиги чемпионов по версии Пирло
2025.11.26 18:18
Пирло хочет продать из «Ювентуса» Игуаина, Хедиру и Дугласа Косту
2020.08.09 15:46
8
Фото
Буффон – Пирло: «Что, теперь я должен называть вас Мистером?!»
2020.08.09 10:02
9
«Ювентус» назначил Пирло на пост главного тренера
2020.08.08 21:15
17
Журналист Романо: «Пирло возглавит «Ювентус»
2020.08.08 20:29
2
Пирло – новый тренер «Ювентуса» U23
2020.07.30 19:43
1
Ди Марцио: Пирло станет тренером молодежной команды «Ювентуса»
2020.06.30 11:18
Фото
Пирло, Погба и Роналду – в символической сборной «Ювентуса» за 10-летие по версии AS
2020.05.02 11:43
2
Кассано собрал сборную мечты. В ней Буффон, Пирло, Зидан и Ибрагимович
2020.04.26 17:47
2
Переход Левандовски в «Баварию» – лучший трансфер среди свободных агентов по версии ESPN
2020.04.20 22:40
Кевин-Принс Боатенг назвал трех лучших игроков, с которыми выступал
2020.04.17 22:56
Пирло в 2011 году мог оказаться в «Роме»
2019.11.02 10:25
Пирло: «Единственный, кто, возможно, на меня похож – Френки Де Йонг»
2019.09.25 09:07
1
Нойер, Неста, Лэмпард, Хави и Рауль – в символической сборной Евро-U21 всех времен
2019.06.16 19:52
2
«Ювентус» хочет пригласить Пирло на тренерскую работу
2019.06.06 12:48
1
Пирло: «Если бы не гол Ориги, его бы побили. Он вышел не на финал Лиги чемпионов»
2019.06.02 15:41
2
Пирло: «Я отказался от перехода в «Челси» и «Манчестер Сити»
2019.06.01 01:00
Пирло: «В сентябре получу тренерскую лицензию и смогу работать»
2019.05.31 11:16
Пирло: «Конте под силу дать «Интеру» больше, чем Моуринью»
2019.05.29 09:19
1
Дочь Пирло сбила машина. Девочка не получила серьезных травм
2019.05.28 23:17
1
Пирло: «Думаю, «Ювентусу» нужен Иско»
2019.05.13 15:59
3
Фото
Пирло, Гаттузо, Оддо и Амброзини сфотографировались в стиле The Beatles
2019.03.24 16:10
4
Пирло: «Ювентус» играл с «Атлетико» без характера. Сидели в защите, рассчитывая на случайный гол»
2019.02.22 19:55
17
Ребко: «Ахметов может стать вторым Пирло»
2018.11.10 14:40
6
Фото
Пирло получил тренерскую лицензию
2018.09.27 23:19
7
Пирло отказал австралийскому клубу, который предложил ему сыграть один матч. Игрок завершил карьеру в мае
2018.09.12 16:47
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Пирло – о Роналду: «Это топовый игрок. Он поможет «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов»
2018.07.24 00:59
3
Пирло: «Месси? Ему нужно стать чемпионом мира, чтобы встать в один ряд с великими игроками»
2018.06.12 01:42
10
Фото
Роналдо составил символическую сборную. Он не включил в нее Роналду
2018.06.06 00:25
9
1
2
3
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