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    «Ювентус» хочет пригласить Пирло на тренерскую работу

    «Ювентус» заинтересован в возвращении в клуб полузащитника Андреа Пирло.

    Президент туринцев Андреа Аньелли хочет, чтобы 40-летний футболист занял одну из тренерских должностей.

    «Ювентус» уже предложил итальянцу пост в молодежной команде U23 или в примавере.

    Тем не менее, бывший хавбек сборной Италии не планирует немедленно переходить на тренерскую работу, и может остаться экспертом на Sky Sport Italia еще на год.

    Пирло выступал за «Ювентус» с 2011-г по 2015 годы, выиграв с туринцами четыре чемпионских титула.

    Источник: Football Italia

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