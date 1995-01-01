«Ювентус» хочет пригласить Пирло на тренерскую работу

«Ювентус» заинтересован в возвращении в клуб полузащитника Андреа Пирло.

Президент туринцев Андреа Аньелли хочет, чтобы 40-летний футболист занял одну из тренерских должностей.

«Ювентус» уже предложил итальянцу пост в молодежной команде U23 или в примавере.

Тем не менее, бывший хавбек сборной Италии не планирует немедленно переходить на тренерскую работу, и может остаться экспертом на Sky Sport Italia еще на год.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011-г по 2015 годы, выиграв с туринцами четыре чемпионских титула.