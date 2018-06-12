Пирло: «Месси? Ему нужно стать чемпионом мира, чтобы встать в один ряд с великими игроками»

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло поделился мнением об игре форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Выиграть чемпионат мира будет важно и для Месси, и для сборной Аргентины. Месси всегда сравнивают с Марадоной, но ему нужно стать чемпионом мира, чтобы встать в один ряд с великими игроками», – сказал Пирло.

Соперниками сборной Аргентины на групповом этапе ЧМ будут команды Исландии, Хорватии и Нигерии.