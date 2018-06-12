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    Пирло: «Месси? Ему нужно стать чемпионом мира, чтобы встать в один ряд с великими игроками»

    Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло поделился мнением об игре форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

    «Выиграть чемпионат мира будет важно и для Месси, и для сборной Аргентины. Месси всегда сравнивают с Марадоной, но ему нужно стать чемпионом мира, чтобы встать в один ряд с великими игроками», – сказал Пирло.

    Соперниками сборной Аргентины на групповом этапе ЧМ будут команды Исландии, Хорватии и Нигерии.

    Источник: Goal.com

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    12.06.2018 01:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 12 июня 2018, 14:57

      Да какой из месси топ??? Так ТоПчик))) при факту все барса на него работает он и показывает игру, если он перейдёт в дугой клуб то заиграть скорее всего не сможет или уровень игры будет в разы хуже чем сейчас!!!
      Вот тот же роналду доказал и в англии и в Испании и в Португалии что он великий игрок!!! А в Аргентине месси до сих пор сравнивают с Марадонной!!! Сам он как полноценная боевая единица никакой

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 14:30

      Месси давно уже стал великим и не стоит подвергать это сомнением.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 июня 2018, 12:23

      Месси и так велик уже..
      но чемпион мира это супертоп ... таких единицы..
      а все ЗМ очень субъективны. если дель пьеро и буффон не имели ЗМ с иньестой, то награда эта так себе...
      например. оуэн - за что он его вообще получил?

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 июня 2018, 10:40

      Некоторые зм ему дали только из за имени, но чм мира это не турнир Месси так что, великим не быть

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > кузнецов артем 12 июня 2018, 10:52

      Франц футбол вообще не считает зм фифа за награды, а это не просто так... Так что Месси не стоит рядом с Кройфом Платини и Роналдо

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      Рейтинг: +36

      AEerr 12 июня 2018, 04:02

      интересно!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 июня 2018, 03:27

      От Пирло такого не ожидал... Да не нужно персонально Месси вообще никаких наград. И так всё и всем давно понятно. А разве Кройф, Эйсебио, Яшин не были Великими игроками? Они ведь никогда не были чемпионами мира...! А Ринус Михелс не был Великим тренером? Создатель тотального футбола, который мы видим и сегодня? С модернизациями на любой вкус, более высокими скоростями...

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 12 июня 2018, 02:42

      А тебе нужно выиграть хотя бы 1 золотой мяч чтобы стать великим. Кули, языком чесать - не мешки ворочать... Нельзя выигрывать всё и вся. Футбол игра командная. Он не виноват что у Аргентины нет ни вратаря, ни защиты,ни полузашиты,зато в нападении ТОП игроков хватит на 5 команд.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > GoldPlayFIFARus9 12 июня 2018, 08:11

      пусть переквалифицируются если такие кпутые- посмотрите на Здюбу- встал в ворота и удар отбил сразу :)))
      минусовать не надо это сарказм

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      Рейтинг: +261

      salexeich 12 июня 2018, 02:36

      Выиграть чемпионат мира будет важно для всех сборных!

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