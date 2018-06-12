Пирло: «Месси? Ему нужно стать чемпионом мира, чтобы встать в один ряд с великими игроками»

Да какой из месси топ??? Так ТоПчик))) при факту все барса на него работает он и показывает игру, если он перейдёт в дугой клуб то заиграть скорее всего не сможет или уровень игры будет в разы хуже чем сейчас!!!
Вот тот же роналду доказал и в англии и в Испании и в Португалии что он великий игрок!!! А в Аргентине месси до сих пор сравнивают с Марадонной!!! Сам он как полноценная боевая единица никакой
Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло поделился мнением об игре форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Выиграть чемпионат мира будет важно и для Месси, и для сборной Аргентины. Месси всегда сравнивают с Марадоной, но ему нужно стать чемпионом мира, чтобы встать в один ряд с великими игроками», – сказал Пирло.
Соперниками сборной Аргентины на групповом этапе ЧМ будут команды Исландии, Хорватии и Нигерии.