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Исландия
Сборная Исландии по футболу
Лига наций
Стадион:
Лаугардалсвеллур
Сайт:
http://www.ksi.is
Тренер:
Арнар Гуннлаугссон
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеский матч. Барко и Месси помогли Аргентине разгромить Исландию (3:0)
10 июня
2
Аргентина – Исландия: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 1.72
9 июня
Трансляция
Япония – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Япония – Исландия: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.55
30 мая
Канада – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026
28 марта
Канада – Исландия: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.93
27 марта
Экс-тренер сборной Дании умер от рака мозга
2025.12.19 14:38
Отбор ЧМ-2026. Франция победила Азербайджан (3:1), Украина вышла в стыки
2025.11.16 21:52
1
Трансляция
Украина – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025
2025.11.16 18:50
Отбор ЧМ-2026. Дубль Холанда, домашние поражения Армении и Азербайджана
2025.11.13 22:00
Трансляция
Азербайджан – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025
2025.11.13 18:50
Азербайджан – Исландия: прогноз и ставки на матч 13 ноября 2025 с коэффициентом 1.53
2025.11.12 09:05
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
2025.10.13 23:46
Трансляция
Исландия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025
2025.10.13 20:35
Исландия – Франция: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.46
2025.10.12 09:30
Отбор ЧМ-2026. Украина обыграла на выезде Исландию (5:3), Бельгия не справилась с Северной Македонией (0:0)
2025.10.10 23:50
Трансляция
Исландия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025
2025.10.10 20:35
Исландия – Украина: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.91
2025.10.09 08:59
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
2025.09.09 23:57
1
Трансляция
Франция – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025
2025.09.09 20:35
Франция – Исландия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.09.08 09:05
Тренера сборной Азербайджана провоцировали на отставку после 0:5 от Исландии: «У вас нет уважения к себе?»
2025.09.06 01:23
5
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты
2025.09.05 23:40
1
Трансляция
Исландия – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2025
2025.09.05 20:35
Исландия – Азербайджан: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.04 09:41
Прогноз на точный счeт матча Шотландия – Исландия: Товарищеский матч, 6 июня 2025
2025.06.05 11:31
Лига наций. Сербия обыграла Австрию, Турция разгромила Венгрию и другие результаты
2025.03.23 22:05
Прогноз на точный счет матча Исландия – Уэльс, Лига наций, 11 октября 2024 года
2024.10.10 10:53
Трансляция
Турция – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024
2024.09.09 20:35
Товарищеские матчи. Нидерланды, Польша и Чехия одержали домашние победы
2024.06.10 23:45
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