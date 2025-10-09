10 октября на стадионе «Лаугардалсвеллур» Исландия примет Украину в матче с высокой турнирной значимостью. Обе команды борются за выход на чемпионат мира, но подходят к встрече с разной динамикой результатов.

Исландия

Исландцы продолжают демонстрировать характерную для себя энергичную и вертикальную игру. Команда показала убедительную победу над Азербайджаном (5:0), а затем достойно выглядела против Франции, уступив лишь 1:2. В пяти последних матчах сборная забила 10 голов и поддерживает высокий уровень результативности – в среднем 2 мяча за игру. Лидер атаки Андри Гудьонсен находится в хорошей форме, а домашний стадион традиционно помогает северянам за счeт давления трибун и адаптации к погодным условиям.

Украина

Украинцы переживают непростую серию. Команда сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и ранее уступила Франции (0:2). Основная проблема – неустойчивость обороны: сборная пропускает в девяти матчах подряд и в среднем получает более двух голов за игру. Несмотря на наличие креативных игроков, атакующая реализация оставляет желать лучшего – пять голов за пять встреч. Украина будет стремиться навязать контроль через владение мячом, но в гостях у Исландии такой сценарий даeтся тяжело.

Факты о командах

Исландия

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Пропускает в 6 из 8 последних игр

В среднем забивает 2 гола за матч

Побеждала в 3 из 5 последних домашних встреч

Украина

Пропускает в 9 матчах подряд

Забивает в среднем 1 гол за игру

В последних 5 встречах пропустила 11 голов

На выезде не выигрывает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч Исландия – Украина

Обе команды имеют атакующий потенциал, но находятся в разном эмоциональном состоянии. Исландия действует более собранно и уверенно дома, в то время как Украина испытывает трудности в обороне и на чужом поле. Вероятно, хозяева постараются активно начать встречу, используя фланги и навесы, а Украина ответит редкими контратаками. С учeтом последних результатов и формы сторон, у Исландии больше шансов на победу в зрелищной игре с голами с обеих сторон.

