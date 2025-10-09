Введите ваш ник на сайте
Исландия – Украина: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.91

09 октября 2025 8:12
Исландия - Украина
10 окт. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.91
Победа Исландии
Сделать ставку

10 октября на стадионе «Лаугардалсвеллур» Исландия примет Украину в матче с высокой турнирной значимостью. Обе команды борются за выход на чемпионат мира, но подходят к встрече с разной динамикой результатов.

Исландия

Исландцы продолжают демонстрировать характерную для себя энергичную и вертикальную игру. Команда показала убедительную победу над Азербайджаном (5:0), а затем достойно выглядела против Франции, уступив лишь 1:2. В пяти последних матчах сборная забила 10 голов и поддерживает высокий уровень результативности – в среднем 2 мяча за игру. Лидер атаки Андри Гудьонсен находится в хорошей форме, а домашний стадион традиционно помогает северянам за счeт давления трибун и адаптации к погодным условиям.

Украина

Украинцы переживают непростую серию. Команда сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и ранее уступила Франции (0:2). Основная проблема – неустойчивость обороны: сборная пропускает в девяти матчах подряд и в среднем получает более двух голов за игру. Несмотря на наличие креативных игроков, атакующая реализация оставляет желать лучшего – пять голов за пять встреч. Украина будет стремиться навязать контроль через владение мячом, но в гостях у Исландии такой сценарий даeтся тяжело.

Факты о командах

Исландия

  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • Пропускает в 6 из 8 последних игр
  • В среднем забивает 2 гола за матч
  • Побеждала в 3 из 5 последних домашних встреч

Украина

  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • Забивает в среднем 1 гол за игру
  • В последних 5 встречах пропустила 11 голов
  • На выезде не выигрывает в 4 матчах подряд

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
4
Забитых мячей
3
1.33
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Украина
2 : 1
26.03.2024
Исландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Исландия
2 : 0
05.09.2017
Украина
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Украина
1 : 1
05.09.2016
Исландия

Прогноз на матч Исландия – Украина

Обе команды имеют атакующий потенциал, но находятся в разном эмоциональном состоянии. Исландия действует более собранно и уверенно дома, в то время как Украина испытывает трудности в обороне и на чужом поле. Вероятно, хозяева постараются активно начать встречу, используя фланги и навесы, а Украина ответит редкими контратаками. С учeтом последних результатов и формы сторон, у Исландии больше шансов на победу в зрелищной игре с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа Исландии – коэффициент 1.91
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.91
Победа Исландии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Исландия
Рекомендуем
