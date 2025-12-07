8 декабря на «Молинью» состоится встреча команд, которые испытывают совершенно разный эмоциональный фон. «Вулверхэмптон» замыкает таблицу и отчаянно пытается найти хоть какую-то положительную динамику. «Манчестер Юнайтед», несмотря на турнирные трудности, сохраняет стабильность в результатах и набирает очки практически в каждом матче. И хотя очные игры между этими соперниками в последние годы нередко получались плотными, текущая форма «волков» заставляет сомневаться в их способности дать бой.

«Вулверхэмптон»

Команда проиграла 7 подряд матчей в АПЛ и за последние 5 встреч не забила ни одного гола – 0 забитых и 10 пропущенных. При этом серия из 18 матчей с пропущенными мячами подчeркивает серьeзный кризис обороны. Единственный яркий фактор – Йорген Ларсен, на его счету 3 гола, но вся атака Wolves сейчас полностью обездвижена. Даже домашнее поле перестало быть преимуществом: соперники слишком легко вскрывают защиту и контролируют игру.

«Манчестер Юнайтед»

У гостей ситуация стабильнее: 22 очка и середина таблицы позволяют не паниковать. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а в пяти последних забила 7 голов. Однако есть и проблемы – «Юнайтед» пропускает в 7 последних встречах подряд. Бриан Мбемо – главный источник угрозы, у него уже 6 голов. В атаке «красные дьяволы» регулярно создают моменты, но часто выпускают контроль в концовках, что мешает брать максимум.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

7 поражений подряд

2.00 пропущенных гола в среднем за 5 матчей

Забивает в 5 последних очных встречах против «Юнайтед»

0 забитых в последних 5 матчах

«Манчестер Юнайтед»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

1.40 забитых и 1.40 пропущенных за 5 игр

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»

Команды подходят к матчу с разным уровнем уверенности. «Вулверхэмптон» сейчас выглядит нейтрализованным во всех линиях. Команда не может преодолеть даже минимальный барьер в атаке, и при такой форме рассчитывать на очки против соперника в лучшем тонусе сложно.

«Манчестер Юнайтед» играет нестабильно, но сохраняет способность забивать, а соперник показывает огромные проблемы в обороне и психологии. С большой вероятностью гости увезут победу, и при этом матч вряд ли станет голевым спектаклем: хозяева слишком мало создают.

Рекомендованные ставки