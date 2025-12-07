Введите ваш ник на сайте
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 8 декабря 2025 с коэффициентом 1.70

07 декабря 2025 8:00
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
08 дек. 2025, понедельник 23:00 | Англия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Сделать ставку

8 декабря на «Молинью» состоится встреча команд, которые испытывают совершенно разный эмоциональный фон. «Вулверхэмптон» замыкает таблицу и отчаянно пытается найти хоть какую-то положительную динамику. «Манчестер Юнайтед», несмотря на турнирные трудности, сохраняет стабильность в результатах и набирает очки практически в каждом матче. И хотя очные игры между этими соперниками в последние годы нередко получались плотными, текущая форма «волков» заставляет сомневаться в их способности дать бой.

«Вулверхэмптон»

Команда проиграла 7 подряд матчей в АПЛ и за последние 5 встреч не забила ни одного гола – 0 забитых и 10 пропущенных. При этом серия из 18 матчей с пропущенными мячами подчeркивает серьeзный кризис обороны. Единственный яркий фактор – Йорген Ларсен, на его счету 3 гола, но вся атака Wolves сейчас полностью обездвижена. Даже домашнее поле перестало быть преимуществом: соперники слишком легко вскрывают защиту и контролируют игру.

«Манчестер Юнайтед»

У гостей ситуация стабильнее: 22 очка и середина таблицы позволяют не паниковать. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а в пяти последних забила 7 голов. Однако есть и проблемы – «Юнайтед» пропускает в 7 последних встречах подряд. Бриан Мбемо – главный источник угрозы, у него уже 6 голов. В атаке «красные дьяволы» регулярно создают моменты, но часто выпускают контроль в концовках, что мешает брать максимум.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

  • 7 поражений подряд
  • 2.00 пропущенных гола в среднем за 5 матчей
  • Забивает в 5 последних очных встречах против «Юнайтед»
  • 0 забитых в последних 5 матчах

«Манчестер Юнайтед»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • 1.40 забитых и 1.40 пропущенных за 5 игр
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей

Личные встречи
24% (6)
16% (4)
60% (15)
20
Забитых мячей
37
0.8
В среднем за матч
1.48
2:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
20.04.2025
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
26.12.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
3 : 4
01.02.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
14.08.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
13.05.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
31.12.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
03.01.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
29.08.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
23.05.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
29.12.2020
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
01.02.2020
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 0
15.01.2020
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вулверхэмптон
0 : 0
04.01.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
19.08.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
02.04.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Вулверхэмптон
2 : 1
16.03.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
22.09.2018
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0 : 5
18.03.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
10.12.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
05.02.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
06.11.2010
Вулверхэмптон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
3 : 2
26.10.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
06.03.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
15.12.2009
Вулверхэмптон
Кубок Английской лиги,
Манчестер Юнайтед
1 : 0
23.09.2009
Вулверхэмптон
Показать все

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»

Команды подходят к матчу с разным уровнем уверенности. «Вулверхэмптон» сейчас выглядит нейтрализованным во всех линиях. Команда не может преодолеть даже минимальный барьер в атаке, и при такой форме рассчитывать на очки против соперника в лучшем тонусе сложно.
«Манчестер Юнайтед» играет нестабильно, но сохраняет способность забивать, а соперник показывает огромные проблемы в обороне и психологии. С большой вероятностью гости увезут победу, и при этом матч вряд ли станет голевым спектаклем: хозяева слишком мало создают.

Рекомендованные ставки

  • Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5 – коэффициент 1.70

1.70
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Ноттингем Форест Вулверхэмптон
Рекомендуем
18+
