Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 августа 2019
Вулверхэмптон
19.08.2019, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
55'
Р. Невеш
27'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Замена
П. Кутроне
️️️️
Р. Хименес
90'
+1
89'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
М. Рэшфорд
89'
Замена
А. Перейра
️️️️
Д. Джеймс
Замена
П. Нету
️️️️
Д. Жота
86'
84'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
81'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Лингард
68'
Пенальти не реализован!
П. Погба
Желтая карточка
Р. Беннетт
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Невеш
Пас отдал
Ж. Моутинью
55'
Желтая карточка
Р. Невеш
51'
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Доэрти
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Рэшфорд
24'
Желтая карточка
Д. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
2
Доэрти
6
Беннетт
15
Коди
17
Кастро
21
Невеш
30
Боли
8
Моутинью
18
Дендокер
20
Жота
9
Хименес
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Погба
8
Мактоминей
7
Джеймс
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
2
Доэрти
24
Траоре
24
Траоре
2
Доэрти
9
Хименес
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Хименес
20
Жота
7
Нету
7
Нету
20
Жота
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
77
Лингард
64
Мата
64
Мата
77
Лингард
7
Джеймс
8
Перейра
8
Перейра
7
Джеймс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
Вчера, 20:49
3
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
4
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
Вчера, 20:49
3
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
4
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+