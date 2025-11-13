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Депортиво
Адама Траоре
€ 6 млн
Адама Траоре
Депортиво
25 января 1996 (30)
#24 | Нападающий
178 см | 72 кг
Испания | Гана
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2023.04.11 18:50
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2023.01.16 11:07
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Робертсон в матче с «Вулверхэмптоном» наступил сопернику на лицо
2023.01.08 11:22
2
«Барселона» объявила об уходе Де Йонга и Траоре
2022.07.02 00:16
2
«Барселона» не собирается выкупать Траоре
2022.05.02 19:19
У Траоре 4 ассиста в 5 матчах за «Барселону». В последних 2 сезонах за «Вулверхэмптон» было 3
2022.02.26 17:11
1
Обамеянг дебютировал за «Барсу», заменив Траоре. Адама сделал ассист в первом матче после возвращения
2022.02.06 20:28
1
Фото
Дембеле, Обамеянг, Траоре – в заявке «Барселоны» на игру с «Атлетико»
2022.02.06 11:56
Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы
2022.02.01 16:35
Фото
«Барселона» объявила о переходе Траоре
2022.01.29 22:06
12
Траоре прилетел в Испанию. «Барса» арендует его с правом выкупа за 30 миллионов (Фабрицио Романо)
2022.01.28 10:50
«Барса» арендует Траоре у «Вулверхэмптона» до конца сезона (Жерар Ромеро)
2022.01.27 14:49
«Тоттенхэм» близок к покупке Траоре из «Вулверхэмптона» за 20 миллионов (The Athletic)
2022.01.21 19:45
«Тоттенхэм» сделает Адама Траоре правым защитником, если купит его у «Вулверхэмптона»
2022.01.09 10:51
Траоре – лучший дриблер сезона АПЛ. Его хочет подписать «Тоттенхэм»
2022.01.07 23:30
1
«Тоттенхэм» хочет подписать форварда Адама Траоре. У него ни одного результативного действия в АПЛ
2022.01.07 20:50
1
Траоре – рекордсмен сезона АПЛ по количеству обводок за матч
2021.09.19 09:01
«Челси» может потратить до 200 миллионов на летние трансферы
2021.05.31 20:39
6
«Манчестер Юнайтед» может купить Адама Траоре вместо Санчо
2020.07.06 22:55
Фото
Траоре – лидер сезона АПЛ по обводкам, Перейра – по отборам, Поп – по сухим матчам
2020.05.29 20:59
Хендерсон – лучший игрок сезона АПЛ по версии ВВС, Клопп – лучший тренер
2020.05.07 21:49
1
Траоре обвел за сезон 145 человек. Это рекорд среди топ-пяти лиг Европы
2020.04.12 10:12
1
Мане – лучший игрок сезона АПЛ по версии The Guardian и другие номинации
2020.03.26 08:51
Daily Mail: «Барселона» планирует вернуть Траоре из «Вулверхэмптона»
2020.02.07 10:26
Фото
Траоре в матче с «Уотфордом» 15 раз обвел соперников. Это рекорд АПЛ
2020.01.01 20:58
Форвард «Вулверхэмптона» Траоре в игре с «Брагой» совершил десять отборов. Это рекорд сезона в Лиге Европы
2019.11.30 01:20
1
2
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