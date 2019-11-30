Форвард «Вулверхэмптона» Траоре в игре с «Брагой» совершил десять отборов. Это рекорд сезона в Лиге Европы

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Вулверхэмптон» в гостях сыграл вничью с «Брагой» (3:3). С первых минут на поле вышел форвард англичан Адама Траоре.

Нападающий по ходу встречи совершил десять отборов. Это рекорд текущего сезона Лиги Европы в рамках одного матча. Траоре забил гол в игре на 35-й минуте.