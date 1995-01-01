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    Форвард «Вулверхэмптона» Траоре в игре с «Брагой» совершил десять отборов. Это рекорд сезона в Лиге Европы

    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Вулверхэмптон» в гостях сыграл вничью с «Брагой» (3:3). С первых минут на поле вышел форвард англичан Адама Траоре.

    Нападающий по ходу встречи совершил десять отборов. Это рекорд текущего сезона Лиги Европы в рамках одного матча. Траоре забил гол в игре на 35-й минуте.

    • В текущем сезоне АПЛ Траоре провел 12 матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
    • 23-летний форвард стоит на рынке 15 миллионов евро.
    • «Вулверхэмптон» уже вышел в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Squawka Football

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