Форвард «Вулверхэмптона» Траоре в игре с «Брагой» совершил десять отборов. Это рекорд сезона в Лиге Европы

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Вулверхэмптон» в гостях сыграл вничью с «Брагой» (3:3). С первых минут на поле вышел форвард англичан Адама Траоре.
Нападающий по ходу встречи совершил десять отборов. Это рекорд текущего сезона Лиги Европы в рамках одного матча. Траоре забил гол в игре на 35-й минуте.
- В текущем сезоне АПЛ Траоре провел 12 матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
- 23-летний форвард стоит на рынке 15 миллионов евро.
- «Вулверхэмптон» уже вышел в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Squawka Football