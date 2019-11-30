Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Форвард «Вулверхэмптона» Траоре в игре с «Брагой» совершил десять отборов. Это рекорд сезона в Лиге Европы

Форвард «Вулверхэмптона» Траоре в игре с «Брагой» совершил десять отборов. Это рекорд сезона в Лиге Европы

30 ноября 2019, 01:20

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Вулверхэмптон» в гостях сыграл вничью с «Брагой» (3:3). С первых минут на поле вышел форвард англичан Адама Траоре.

Нападающий по ходу встречи совершил десять отборов. Это рекорд текущего сезона Лиги Европы в рамках одного матча. Траоре забил гол в игре на 35-й минуте.

  • В текущем сезоне АПЛ Траоре провел 12 матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
  • 23-летний форвард стоит на рынке 15 миллионов евро.
  • «Вулверхэмптон» уже вышел в плей-офф Лиги Европы.

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Лига Европы Брага Вулверхэмптон Траоре Адама
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+