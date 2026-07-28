Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол

«Челси» победил «Вестерн Сидней Уондерерс» со счетом 6:4 в товарищеском матче в Сиднее.

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев забил первый гол за лондонцев, открыв счет на 7-й минуте.

«Челси» выкупил его у «Кайрата» в январе 2025 года. Форвард, которому в августе исполнится 18 лет, провел свой первый матч в составе лондонцев.

Товарищеский матч

«Вестерн Сидней Уондерерс» – «Челси» – 4:6 (2:2)

Голы: 0:1 – Сатпаев, 7; 1:1 – Пантазопулос, 14; 2:1 – Хэммонд, 32; 2:2 – Эссугу, 38; 3:2 – Скиклуна, 62; 3:3 – Гиттенс, 66; 4:3 – Луал, 78; 4:4 – Жоао Педро, 80; 4:5 – Жоао Педро, 85; 4:6 – Жоао Педро, 89.