Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил итоги домашнего товарищеского матча с «Химнасией» (1:1).
– Хороший матч для предсезонной подготовки. Хороший соперник, интенсивный матч. Мы довольны спаррингом.
– Те, кто вышел в первом тайме, можно ли сказать, что это основной состав?
– Нет, сейчас ничего нельзя сказать. Кто‑то позже начинает, кто‑то раньше. Понятно, что у них есть определенное преимущество. Сейчас преждевременно делать выводы по составу.
– Сказывается ли на подготовке отсутствие Дугласа Сантоса и Луиса Энрике?
– На подготовке не сказывается, но сказывается на будущих матчах. С одной стороны, плюс для имиджа клуба, с другой стороны, их отсутствие в составе – потеря для клуба.
- У петербуржцев Александр Соболев забил гол на 20-й минуте. У аргентинского клуба отличился Агустин Аузменди на 39-й.
- Дуглас Сантос и Луис Энрике выступают на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.
Источник: «Матч ТВ»