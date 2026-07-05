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Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»

Вчера, 22:05
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил итоги домашнего товарищеского матча с «Химнасией» (1:1).

– Хороший матч для предсезонной подготовки. Хороший соперник, интенсивный матч. Мы довольны спаррингом.

– Те, кто вышел в первом тайме, можно ли сказать, что это основной состав?

– Нет, сейчас ничего нельзя сказать. Кто‑то позже начинает, кто‑то раньше. Понятно, что у них есть определенное преимущество. Сейчас преждевременно делать выводы по составу.

– Сказывается ли на подготовке отсутствие Дугласа Сантоса и Луиса Энрике?

– На подготовке не сказывается, но сказывается на будущих матчах. С одной стороны, плюс для имиджа клуба, с другой стороны, их отсутствие в составе – потеря для клуба.

  • У петербуржцев Александр Соболев забил гол на 20-й минуте. У аргентинского клуба отличился Агустин Аузменди на 39-й.
  • Дуглас Сантос и Луис Энрике выступают на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Химнасия Зенит Семак Сергей
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