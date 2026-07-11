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Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Локо»

11 июля, 23:46
9

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался в эфире Okko о поражении от «Локомотива» (0:2) в товарищеском матче.

– В целом могу сказать, что в первом тайме мы играли достаточно хорошо, забили гол, где, на мой взгляд, офсайда не было. Была ещe пара моментов в первом тайме, которые создали. А во втором – действительно пропустили два быстрых гола, потом уже было тяжело. Да, мы создавали моменты и во втором тайме, но реализовать их не смогли.

– Сегодняшний матч обнажил какие-то проблемы в преддверии матча за Суперкубок с «Зенитом»?

– Конечно, такие товарищеские матчи дают всегда возможность, чтобы улучшить, понять, в каких моментах нужно прибавить. Мы не так много на самом деле позволили сопернику создать моментов, но при этом пропустили целых два гола. Это именно то, над чем нам стоит поработать.

  • 18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в OLIMPBET-Суперкубке России. Игра состоится на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.
  • «Локомотив» 14 июля проведeт товарищескую встречу с московским ЦСКА.
  • По итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» финишировал четвeртым, набрав 52 очка. «Локомотив» с 53 баллами занял третью строчку.

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Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Карседо Хуан Карлос
Комментарии (9)
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momwig_
1783802977
Ну слава Богу. Когда Спартак выигрывал у всех, это плохо заканчивалось в сезоне. Если теперь это плохо закончится, в конце концов можно будет сказать - а чего вы ожидали. Аминь.
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Император 1
1783803392
Не так много позволили сопернику, но пропустили 2 гола— можно поменять деревянного Максименко на Помазуна или купить хорошего вратаря.
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FFR
1783804312
Меня терзают смутные сомнения, что опять не тот тренер который нужен Спартаку.
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Томик
1783805508
Во-первых, матч даже не товарищеский, а подготовка к чемпионату. Во-вторых, вне игры не было, возможно, а пенальти придумал судья. И всё. Была бы ничья. Что тут ныть? Вон на матч с бо.жами на ВАРе Карасёв. Он там покажет, кто как готов и все новые прочтения правил. Вот где интересно будет, а не гол Батракова с пенальти. Давайте поплачем ещё.
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_Sasha_
1783834275
Максименко, Денисов это дно.
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zigbert
1783836761
Счёт конечно не придает уверенности. Но все же ждём официальных матчей.
Ответить
Айболид
1783861631
Эт всё газпром виноват . Подскажите уже ему .
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