Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Локо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался в эфире Okko о поражении от «Локомотива» (0:2) в товарищеском матче.

– В целом могу сказать, что в первом тайме мы играли достаточно хорошо, забили гол, где, на мой взгляд, офсайда не было. Была ещe пара моментов в первом тайме, которые создали. А во втором – действительно пропустили два быстрых гола, потом уже было тяжело. Да, мы создавали моменты и во втором тайме, но реализовать их не смогли.

– Сегодняшний матч обнажил какие-то проблемы в преддверии матча за Суперкубок с «Зенитом»?

– Конечно, такие товарищеские матчи дают всегда возможность, чтобы улучшить, понять, в каких моментах нужно прибавить. Мы не так много на самом деле позволили сопернику создать моментов, но при этом пропустили целых два гола. Это именно то, над чем нам стоит поработать.