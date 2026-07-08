Новичок «Зенита» Аугусто высказался о матче со «Спартаком»

Новый форвард «Зенита» Фелипе Аугусто ответил на вопросы об адаптации в команде, конкуренции с Александром Соболевым и скором матче за Суперкубок России против «Спартака».

– Как вы чувствуете себя в команде? Уже думаете о том, что вы будете играть с Соболевым?

– Конечно, два игрока атаки всегда хотят быть на поле, но решение принимает тренер – кому выходить и помогать команде. Мы оба нападающие, и каждому из нас хочется играть.

Главное, чтобы тот, кто находится на поле, приносил команде максимальную пользу.

– Насколько вам помогают адаптироваться Мантуан и Педро? Они помогают больше, чем другие?

– Нет, здесь много бразильцев, и они все помогают, как могут. Но, конечно, Педро и Мантуан больше, потому что они друзья, с которыми я уже знаком. В первые дни они помогали мне больше.

Так как у нас большая группа бразильцев, сейчас мне намного проще общаться.

– В ближайшее время «Зенит» ждет матч против «Спартака». Успели ли вы уже узнать что‑то про московский клуб?

– Мне уже рассказывали про этого соперника. Надеюсь, что это будет большой матч и мы добьемся победы.