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  • Новичок «Зенита» Аугусто высказался о матче со «Спартаком»

Новичок «Зенита» Аугусто высказался о матче со «Спартаком»

Вчера, 23:35
2

Новый форвард «Зенита» Фелипе Аугусто ответил на вопросы об адаптации в команде, конкуренции с Александром Соболевым и скором матче за Суперкубок России против «Спартака».

– Как вы чувствуете себя в команде? Уже думаете о том, что вы будете играть с Соболевым?

– Конечно, два игрока атаки всегда хотят быть на поле, но решение принимает тренер – кому выходить и помогать команде. Мы оба нападающие, и каждому из нас хочется играть.

Главное, чтобы тот, кто находится на поле, приносил команде максимальную пользу.

– Насколько вам помогают адаптироваться Мантуан и Педро? Они помогают больше, чем другие?

– Нет, здесь много бразильцев, и они все помогают, как могут. Но, конечно, Педро и Мантуан больше, потому что они друзья, с которыми я уже знаком. В первые дни они помогали мне больше.

Так как у нас большая группа бразильцев, сейчас мне намного проще общаться.

– В ближайшее время «Зенит» ждет матч против «Спартака». Успели ли вы уже узнать что‑то про московский клуб?

Мне уже рассказывали про этого соперника. Надеюсь, что это будет большой матч и мы добьемся победы.

  • «Зенит» объявил о переходе бразильца из «Трабзонспора» 29 июня.
  • Сумма трансфера составила 15 млн евро + бонусы.
  • С нападающим заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
  • Аугусто сегодня дебютировал за зенитовцев и забил «Нефтчи» (4:1) в товарищеском матче.
  • Суперкубок России будет разыгран 18 июля в Нижнем Новгороде.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи Суперкубок России Нефтчи Зенит Спартак Аугусто Фелипе
Комментарии (2)
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subbotaspartak
1783562793
Правильно. Образование начинается со Спартака. Удачи.
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