Новичок «Зенита» Аугусто высказался о матче со «Спартаком»

Новый форвард «Зенита» Фелипе Аугусто ответил на вопросы об адаптации в команде, конкуренции с Александром Соболевым и скором матче за Суперкубок России против «Спартака».
– Как вы чувствуете себя в команде? Уже думаете о том, что вы будете играть с Соболевым?
– Конечно, два игрока атаки всегда хотят быть на поле, но решение принимает тренер – кому выходить и помогать команде. Мы оба нападающие, и каждому из нас хочется играть.
Главное, чтобы тот, кто находится на поле, приносил команде максимальную пользу.
– Насколько вам помогают адаптироваться Мантуан и Педро? Они помогают больше, чем другие?
– Нет, здесь много бразильцев, и они все помогают, как могут. Но, конечно, Педро и Мантуан больше, потому что они друзья, с которыми я уже знаком. В первые дни они помогали мне больше.
Так как у нас большая группа бразильцев, сейчас мне намного проще общаться.
– В ближайшее время «Зенит» ждет матч против «Спартака». Успели ли вы уже узнать что‑то про московский клуб?
– Мне уже рассказывали про этого соперника. Надеюсь, что это будет большой матч и мы добьемся победы.
- «Зенит» объявил о переходе бразильца из «Трабзонспора» 29 июня.
- Сумма трансфера составила 15 млн евро + бонусы.
- С нападающим заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
- Аугусто сегодня дебютировал за зенитовцев и забил «Нефтчи» (4:1) в товарищеском матче.
- Суперкубок России будет разыгран 18 июля в Нижнем Новгороде.