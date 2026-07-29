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  • «Этот революционный шаг преобразит футбол»: Инфантино – о планах продать ЧМ частникам

«Этот революционный шаг преобразит футбол»: Инфантино – о планах продать ЧМ частникам

29 июля, 23:52
13

Джанни Инфантино, президент ФИФА, высказался об инициативе продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам и подчеркнул, что это пока лишь предложение, а не обязательное решение.

Инфантино записал видеообращение, опубликованное Международной федерацией футбола, в котором объяснил суть инициативы. Ранее планы организации вызвали волну критики.

«Это на самом деле всего лишь предложение. Это часть демократического процесса, процесса консультаций, и, что важнее всего, это возможность, а не обязанность. Это золотая возможность резко ускорить развитие футбола во всем мире. Но еще раз подчеркну: это всего лишь предложение, а не обязательство», – отметил руководитель ФИФА.

По словам Инфантино, инициатива направлена на раскрытие неиспользованного коммерческого потенциала. Окончательное решение будет зависеть от демократического голосования 211 членских ассоциаций ФИФА и одобрения Совета организации.

«Раскрытие этой ценности требует дополнительных экспертизы и знаний, отличных от тех, что нужны для управления и развития самого спорта. Это позволит просто коммерциализировать и упорядочить все соревнования, принадлежащие ФИФА, вместе со спонсорством, телетрансляциями, лицензированием и новыми проектами на благо 211 членских ассоциаций ФИФА».

Инфантино также заявил, что сам футбол не претерпит изменений, а болельщики только выиграют от возможных преобразований. По его мнению, фанаты получат значительные преимущества от этого шага.

«Болельщики со всего мира получат неизмеримый выигрыш от этого потенциально революционного шага, потому что он преобразит футбол в их странах», – сказал он.

Ранее планы ФИФА по привлечению частных инвестиций вызвали критику со стороны ряда футбольных организаций и экспертов.

  • Ранее газета The Times сообщила, что Инфантино намерен реализовать схему, способную принести ему лично десятки миллионов фунтов.
  • Речь идет о создании отдельной компании, которая возьмет под управление ключевые турниры организации – мужской и женский чемпионаты мира, а также клубный чемпионат мира.
  • Как утверждает издание, при подготовке плана ФИФА консультировалась с людьми из окружения президента США Дональда Трампа.

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Источник: Спортс
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (13)
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bratskij
1785358529
Лысый петушара видать откаты решил по легкому срубить.
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Snek
1785360871
Шл*шка Трампа ещё и кукарекать продолжает, хотя бы помолчала.
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САДЫЧОК
1785363829
Это лысое чмо по итогу всё хочет продать и в конечном счете, чтобы болельщики платили за трансляцию матчей! То есть получается дважды- рекламщики и болельщики!
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алдан2014
1785373341
Как бы независимая организация,до недавнего времени и была такой. Инфантино хочет её продать. Как вещь.
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odessakmv
1785376050
они уже даже значение слова "демократия" не помнят, просто обозначения чего-то им очень удобного, чтобы биомасса схавала и не вякала
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subbotaspartak
1785381147
...Это золотая возможность резко ускорить развитие футбола во всем мире.... Неа, скорей футболисты уже не побегут... Или ты про бабло в карманы?
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boris63
1785384338
Как можно использовать деньги ФИФА на подкуп, да ещё в открытую. Гнать этого лысого урода из футбола ссаными тряпками. Не хватало, что бы грёбанные америкосы руководили мировым футболом.
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Willow
1785392813
Нормально смотрели и ходили на стадионы и без этого
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Rad Meat
1785428494
Остановок на водопой будет больше... Реклам будет больше... Игровое время чистое... Как в хоккее и баскетболе... Футбол уйдет на второй план... Но это ''во благо'' по его мнению...
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boris63
1785459278
Ну да, ну да, кто бы сомневался, всё для болельщиков.
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