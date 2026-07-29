«Этот революционный шаг преобразит футбол»: Инфантино – о планах продать ЧМ частникам

Джанни Инфантино, президент ФИФА, высказался об инициативе продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам и подчеркнул, что это пока лишь предложение, а не обязательное решение.

Инфантино записал видеообращение, опубликованное Международной федерацией футбола, в котором объяснил суть инициативы. Ранее планы организации вызвали волну критики.

«Это на самом деле всего лишь предложение. Это часть демократического процесса, процесса консультаций, и, что важнее всего, это возможность, а не обязанность. Это золотая возможность резко ускорить развитие футбола во всем мире. Но еще раз подчеркну: это всего лишь предложение, а не обязательство», – отметил руководитель ФИФА.

По словам Инфантино, инициатива направлена на раскрытие неиспользованного коммерческого потенциала. Окончательное решение будет зависеть от демократического голосования 211 членских ассоциаций ФИФА и одобрения Совета организации.

«Раскрытие этой ценности требует дополнительных экспертизы и знаний, отличных от тех, что нужны для управления и развития самого спорта. Это позволит просто коммерциализировать и упорядочить все соревнования, принадлежащие ФИФА, вместе со спонсорством, телетрансляциями, лицензированием и новыми проектами на благо 211 членских ассоциаций ФИФА».

Инфантино также заявил, что сам футбол не претерпит изменений, а болельщики только выиграют от возможных преобразований. По его мнению, фанаты получат значительные преимущества от этого шага.

«Болельщики со всего мира получат неизмеримый выигрыш от этого потенциально революционного шага, потому что он преобразит футбол в их странах», – сказал он.

Ранее планы ФИФА по привлечению частных инвестиций вызвали критику со стороны ряда футбольных организаций и экспертов.