Семак оценил дебют Фелипе Аугусто за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры летнего новичка Фелипе Аугусто в товарищеском матче с «Нефтчи».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:1.

Аугусто провел дебютную игру и забил первый мяч.

«Зенит» объявил о переходе бразильца из «Трабзонспора» 29 июня.

Сумма трансфера составила 15 млн евро + бонусы.

С нападающим заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.

– Первый матч для Фелипе Аугусто и первый его забитый мяч. Какое впечатление он оставил?

– Пока приятное впечатление оставляет, только начинает работать с нами. Естественно, у него есть движение, желание, он много старается, работает.

Думаю, у него все впереди. Будем смотреть, насколько быстро он вольется в игру и наберет оптимальные кондиции.