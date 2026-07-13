Товарищеский матч. «Зенит» дома сыграл вничью с другим клубом РПЛ (1:1)

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» разошлись миром в товарищеском матче – встреча завершилась со счeтом 1:1.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена». На 16-й минуте нападающий гостей Миро открыл счeт. Петербуржцы ушли от поражения на 90-й минуте благодаря точному удару Андрея Мостового с пенальти.

Следующий матч «Зенит» проведeт 18 июля – команда Сергея Семака встретится со «Спартаком» в OLIMPBET-Суперкубке России. Игра состоится в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене» и начнeтся в 19:30 по московскому времени.