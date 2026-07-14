Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Локомотиву» в большинстве (0:1)

«Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в товарищеском матче на «РЖД Арене».

Единственный гол на 47-й минуте забил защитник железнодорожников Максим Ненахов. Он пробил в ближний угол.

На 54-й минуте защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Вместо француза в игру вошел защитник Глеб Белотелов. Оставшуюся часть встречи команды провели в равных составах.

18 июля «Локомотив» проведет товарищеский матч с казанским «Рубином» на учебно-тренировочной базе «Баковка». ЦСКА в тот же день встретится с московским «Динамо» в рамках Братского кубка.

Новый сезон РПЛ стартует 24-27 июля: армейцы примут «Балтику», а «Локомотив» – «Ахмат».