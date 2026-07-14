Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Локомотиву» в большинстве (0:1)

Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Локомотиву» в большинстве (0:1)

Вчера, 20:01
8

«Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в товарищеском матче на «РЖД Арене».

Единственный гол на 47-й минуте забил защитник железнодорожников Максим Ненахов. Он пробил в ближний угол.

На 54-й минуте защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Вместо француза в игру вошел защитник Глеб Белотелов. Оставшуюся часть встречи команды провели в равных составах.

18 июля «Локомотив» проведет товарищеский матч с казанским «Рубином» на учебно-тренировочной базе «Баковка». ЦСКА в тот же день встретится с московским «Динамо» в рамках Братского кубка.

Новый сезон РПЛ стартует 24-27 июля: армейцы примут «Балтику», а «Локомотив» – «Ахмат».

Товарищеские матчи.
Локомотив - ЦСКА - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - М. Ненахов, 48.
Удаления: Ж. Ньямси, 54 (вторая ж.к) - нет.
Календарь турнира

Еще по теме:
Агент Батракова отреагировал на интерес из Турции
Экс-тренер «Спартака» – о Батракове в «ПСЖ»: «Их уровни немножко несопоставимы» 1
Экс-тренер «Локо» возглавил сборную Хорватии 5
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bratskij
1784050602
Просто жопа какая то. Последние лет 10 хоть какая то надежда перед стартом чемпионата была о борьбе за чемпионство, а сейчас даже и надежды нет. Смотришь уже на свою команду без эмоций, равнодушно. Спасибо руководству жидам банкирам.
Ответить
antywrarow
1784053055
Сейчас идёт плейофф на ЧМ2026 по футболу. Самое время поднимать деньги на ставках. За прoгнозами сюда - ставкапрогнозру. Работают с 2013 года! Прoгнозы играют до победы.
Ответить
RUSARM
1784064954
Вот как пишут заголовки? Он вобще матч смотрел? В каком большинстве,если игрока сразу заменили.....
Ответить
FC_MORDOVIA
1784070382
Оставшуюся часть встречи команды провели в равных составах....
Ответить
boris63
1784073945
Подготовка у Армейцев идёт по плану, как и было задумано с самого начала. Что бы противник не догадался о состоянии готовности команды.
Ответить
odessakmv
1784079624
да что Вы разнылись? это товарка... как много раз показывала практика, кто "в товарках чемпион, тот стоит на вылет в чемпе" (цитата между прочим)
Ответить
Главные новости
Губерниев разнес Францию после вылета с ЧМ: «Просто мертвые, стыд и срам»
05:11
6
Макрон высказался после поражения Франции от Испании в полуфинале ЧМ
05:00
Де ла Фуэнте оценил выход сборной Испании в финал ЧМ-2026
04:52
Реакция Мбаппе на вылет сборной Франции с ЧМ-2026
04:39
2
Дешам прокомментировал поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ
04:30
ФотоХамский поступок Мбаппе в матче с Испанией
00:15
15
⚡️ ЧМ-2026. Испания легко победила Францию (2:0) и вышла в финал
Вчера, 23:59
53
Селюк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 21:47
11
Видео«Спартак» презентовал форму на сезон-2026/27
Вчера, 21:03
6
Глава «Локо» ответил, сделал ли «ПСЖ» предложение по Батракову
Вчера, 20:28
3
Все новости
Все новости
Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Локомотиву» в большинстве (0:1)
Вчера, 20:01
8
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче с 7 голами
Вчера, 12:50
4
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Динамо Мх»
13 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» дома сыграл вничью с другим клубом РПЛ (1:1)
13 июля
9
Соболев – о праздновании гола: «Это для моих «фанатов», чтобы разогреть инфополе»
13 июля
2
Семак высказался о жизнеспособности связки Соболев – Аугусто
13 июля
4
ФотоКержаков был на вираже во время матча с «Црвеной Звездой»
13 июля
1
Семак раскрыл детали общения со Станковичем
12 июля
Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»
12 июля
Соболев нацелился стать лучшим бомбардиром РПЛ
12 июля
6
Товарищеский матч. «Зенит» победил команду Станковича
12 июля
8
Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас
12 июля
Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Локо»
11 июля
9
Okko сломался на матче «Спартака»
11 июля
1
На фанатов «Спартака» вызвали ОМОН
11 июля
11
Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2) за неделю до «Зенита»
11 июля
25
Новичок «Зенита» Аугусто высказался о матче со «Спартаком»
8 июля
10
Семак оценил дебют Фелипе Аугусто за «Зенит»
8 июля
4
Товарищеский матч. «Спартак» не смог обыграть «Рубин» – 0:0
8 июля
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Нефтчи» – 4:1!
8 июля
12
ВидеоФелипе Аугусто забил дебютный гол за «Зенит»
8 июля
6
Клуб РПЛ выиграл товарищеский матч со счетом 11:0, один из игроков забил 6 голов
7 июля
3
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
4 июля
4
ЦСКА не смог победить команду из Первой лиги
4 июля
16
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над другим клубом РПЛ (3:2)
4 июля
15
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
3 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+