Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Локомотив
Максим Ненахов
€ 2,50 млн
Максим Ненахов
Локомотив
13 декабря 1998 (27)
#24 | Защитник
178 см | 69 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Ненахов из «Локомотива» впервые прокомментировал вечеринку с алкоголем и кальяном
25 апреля
5
Видео
«Зенит» ответил на шутки «Локомотива»: «ФК «Псков» уже укомплектован»
22 апреля
17
Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»
20 апреля
«Локомотив» отреагировал на вечеринку игрока с алкоголем и кальяном
20 апреля
7
Фото
Игрок «Локо» устроил пьяный загул в день матча
20 апреля
12
10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ
20 марта
1
«Локомотив» ищет защитника в Турции: подробности
9 февраля
«Краснодар» выбирает между тремя правыми защитниками
4 февраля
3
«Краснодар» переключился с Денисова на другого русского защитника
31 января
19
«Локомотив» рассмотрит игрока «Ростова» на место защитника, который может уйти в «Краснодар»
16 января
4
Игроков «Локомотива» сравнили с транспортом: «Мерседес, Боинг, БелАЗ»
6 января
«Локомотив» сделал заявление по Ненахову
2025.12.25 10:29
«Локомотив» планирует избавиться от российского защитника
2025.12.24 16:20
2
«Краснодар» рассматривает трех россиян на замену травмированному Петрову
2025.11.16 14:13
6
Фото
Символическая сборная группового этапа Пути РПЛ Кубка России
2025.10.27 20:44
1
Игрок «Локомотива» назвал неприемлемым результат с «Акроном»
2025.10.26 15:29
Семь игроков «Локомотива» рискуют пропустить матч с «Зенитом»
2025.10.24 19:10
9
Ненахов из «Локомотива» объяснил решение жениться в 18 лет
2025.09.30 18:06
2
Символическая сборная 28-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.05.14 08:39
5
Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.05.14 08:11
Ненахов: «Если бы не потери очков в матчах с «Химками», «Локо» шел бы на 1-м месте»
2025.03.06 16:19
11
Защитник «Локомотива» Ненахов назвал футболиста, чью жизнь он хотел бы прожить
2025.01.17 21:51
1
Ненахов сказал, на каких островах побывал во время отпуска
2025.01.13 22:31
Топ-3 россиян в РПЛ в 2024 году по версии Дзюбы
2024.12.11 20:23
В «Локомотиве» ответили, возможна ли продажа Ненахова или Сильянова в «Спартак»
2024.12.02 18:00
3
Карпин ответил Ненахову, сказавшему о закрытии для себя двери в сборную России
2024.11.18 22:00
5
Ненахов резко высказался о сборной России: «Пусть справляются сами»
2024.11.09 18:37
2
Защитник «Локомотива» сказал, потянет ли Глушенков уровень «Зенита»
2024.07.08 08:52
Ненахов: «Может, «Локомотиву» надо менять тактику»
2024.04.14 12:52
Ненахов из «Локо» – о сборах: «Кое-кто начинает подбешивать»
2024.02.20 21:55
1
2
3
Главные новости
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
Видео
Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
8
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
6
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
2
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+