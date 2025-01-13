Ненахов сказал, на каких островах побывал во время отпуска

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопросы о путешествиях в период зимнего отпуска.

– Новый год встречал в России, но в декабре в отпуске с семьeй были на Мальдивах. Туда я ездил часто, поэтому ничего особенного для меня не было.

В будущем есть желание погулять в отпуске по Европе, но для этого хочу, чтобы дети чуть подросли, а потом туда поедем.

В отпуске отдыхал от футбола, был полностью отвлечeн от просмотра европейских чемпионатов.

– Как будете проводить свободное время на сборах? Книги, сериалы?

– Там мы очень сильно устаeм, поэтому в свободное время спим. Хотя бы 30 минут найти для этого.