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    Ненахов сказал, на каких островах побывал во время отпуска

    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопросы о путешествиях в период зимнего отпуска.

    – Новый год встречал в России, но в декабре в отпуске с семьeй были на Мальдивах. Туда я ездил часто, поэтому ничего особенного для меня не было.

    В будущем есть желание погулять в отпуске по Европе, но для этого хочу, чтобы дети чуть подросли, а потом туда поедем.

    В отпуске отдыхал от футбола, был полностью отвлечeн от просмотра европейских чемпионатов.

    – Как будете проводить свободное время на сборах? Книги, сериалы?

    – Там мы очень сильно устаeм, поэтому в свободное время спим. Хотя бы 30 минут найти для этого.

    • Ненахов в этом сезоне провел за «Локо» 26 матчей без голевых действий.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
    • Фулбеком в прошлом году интересовался «Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.01.2025 22:31
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